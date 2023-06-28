https://ria.ru/20230628/belorussiya-1880945486.html

Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась

Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась - РИА Новости, 28.06.2023

Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась

Владимир Зеленский утверждает, что ситуация на севере Украины после сообщений о перемещении и Белоруссию ЧВК "Вагнер" неизменная и контролируемая. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:57

2023-06-28T16:57

2023-06-28T16:57

специальная военная операция на украине

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россия

белоруссия

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владимир зеленский

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что ситуация на севере Украины после сообщений о перемещении и Белоруссию ЧВК "Вагнер" неизменная и контролируемая. "Я не могу сказать, насколько они будут кому-то угрожать на территории Белоруссии, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой. Что касается нашей разведки - наша армия считает, что ситуация на севере нашего государства из-за присутствия "вагнеровцев" в Белоруссии неизменна и контролируемая", - приводит слова Зеленского украинское агентство УНИАН. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230627/udary-1880623867.html

https://ria.ru/20230626/vagner-1880583777.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, владимир зеленский, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа, ситуация в днр и лнр