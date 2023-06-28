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Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/belorussiya-1880945486.html
Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась
Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась - РИА Новости, 28.06.2023
Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась
Владимир Зеленский утверждает, что ситуация на севере Украины после сообщений о перемещении и Белоруссию ЧВК "Вагнер" неизменная и контролируемая. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:57
2023-06-28T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
украина
владимир зеленский
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что ситуация на севере Украины после сообщений о перемещении и Белоруссию ЧВК "Вагнер" неизменная и контролируемая. "Я не могу сказать, насколько они будут кому-то угрожать на территории Белоруссии, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой. Что касается нашей разведки - наша армия считает, что ситуация на севере нашего государства из-за присутствия "вагнеровцев" в Белоруссии неизменна и контролируемая", - приводит слова Зеленского украинское агентство УНИАН. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230627/udary-1880623867.html
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в мире, россия, белоруссия, украина, владимир зеленский, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась

Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась из-за "Вагнера"

Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии, опубликованного Виталием Ковалем
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии, опубликованного Виталием Ковалем
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии, опубликованного Виталием Ковалем. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что ситуация на севере Украины после сообщений о перемещении и Белоруссию ЧВК "Вагнер" неизменная и контролируемая.
"Я не могу сказать, насколько они будут кому-то угрожать на территории Белоруссии, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой. Что касается нашей разведки - наша армия считает, что ситуация на севере нашего государства из-за присутствия "вагнеровцев" в Белоруссии неизменна и контролируемая", - приводит слова Зеленского украинское агентство УНИАН.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Запад отговаривал Киев от ударов по России в выходные, утверждают СМИ
27 июня, 08:28
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В США считают преждевременным оценивать влияние мятежа ЧВК на ход СВО
26 июня, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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