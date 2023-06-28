Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась
Зеленский утверждает, что ситуация на границе с Белоруссией не изменилась из-за "Вагнера"
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии, опубликованного Виталием Ковалем
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии, опубликованного Виталием Ковалем. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что ситуация на севере Украины после сообщений о перемещении и Белоруссию ЧВК "Вагнер" неизменная и контролируемая.
"Я не могу сказать, насколько они будут кому-то угрожать на территории Белоруссии, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой. Что касается нашей разведки - наша армия считает, что ситуация на севере нашего государства из-за присутствия "вагнеровцев" в Белоруссии неизменна и контролируемая", - приводит слова Зеленского украинское агентство УНИАН.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.