Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ
Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ и четвертым в мире
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
УФА, 28 июн - РИА Новости. Белоруссия для России - первый по объему торговый партнер в СНГ и четвертый в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
"Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых государств и четвертым во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил 3 триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется, за январь-апрель взаимная торговля прибавила еще 11%", - сказал он.
Такие показатели, по словам Путина, стали возможны благодаря сотрудничеству регионов стран. Он отметил, что практически все субъекты России поддерживают взаимовыгодные контакты с Белоруссией. "При этом начали более активно выстраивать партнерство с белорусскими коллегами наши Дальний Восток, Сибирь, Республика Крым и Севастополь. Заинтересованность в подключении к межрегиональному взаимодействию проявляют и новые регионы России", - сказал президент.
В Уфе проходит десятый Форум регионов России и Белоруссии. Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова ранее сообщила, что регионы Белоруссии и России на форуме в Уфе подписали соглашения и контракты на 110 миллиардов рублей.