https://ria.ru/20230628/belorussiya-1880839854.html

Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ

Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ - РИА Новости, 28.06.2023

Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ

Белоруссия для России - первый по объему торговый партнер в СНГ и четвертый в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:51

2023-06-28T10:51

2023-06-28T12:43

белоруссия

россия

снг

экономика

уфа

владимир путин

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УФА, 28 июн - РИА Новости. Белоруссия для России - первый по объему торговый партнер в СНГ и четвертый в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии."Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых государств и четвертым во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил 3 триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется, за январь-апрель взаимная торговля прибавила еще 11%", - сказал он.Такие показатели, по словам Путина, стали возможны благодаря сотрудничеству регионов стран. Он отметил, что практически все субъекты России поддерживают взаимовыгодные контакты с Белоруссией. "При этом начали более активно выстраивать партнерство с белорусскими коллегами наши Дальний Восток, Сибирь, Республика Крым и Севастополь. Заинтересованность в подключении к межрегиональному взаимодействию проявляют и новые регионы России", - сказал президент.В Уфе проходит десятый Форум регионов России и Белоруссии. Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова ранее сообщила, что регионы Белоруссии и России на форуме в Уфе подписали соглашения и контракты на 110 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, снг, экономика, уфа, владимир путин