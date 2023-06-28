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Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ - РИА Новости, 28.06.2023
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10:51 28.06.2023 (обновлено: 12:43 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/belorussiya-1880839854.html
Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ
Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ - РИА Новости, 28.06.2023
Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ
Белоруссия для России - первый по объему торговый партнер в СНГ и четвертый в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:51
2023-06-28T12:43
белоруссия
россия
снг
экономика
уфа
владимир путин
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Белоруссия для России - первый по объему торговый партнер в СНГ и четвертый в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии."Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых государств и четвертым во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил 3 триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется, за январь-апрель взаимная торговля прибавила еще 11%", - сказал он.Такие показатели, по словам Путина, стали возможны благодаря сотрудничеству регионов стран. Он отметил, что практически все субъекты России поддерживают взаимовыгодные контакты с Белоруссией. "При этом начали более активно выстраивать партнерство с белорусскими коллегами наши Дальний Восток, Сибирь, Республика Крым и Севастополь. Заинтересованность в подключении к межрегиональному взаимодействию проявляют и новые регионы России", - сказал президент.В Уфе проходит десятый Форум регионов России и Белоруссии. Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова ранее сообщила, что регионы Белоруссии и России на форуме в Уфе подписали соглашения и контракты на 110 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html
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белоруссия, россия, снг, экономика, уфа, владимир путин
Белоруссия, Россия, СНГ, Экономика, Уфа, Владимир Путин
Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ

Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ и четвертым в мире

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Белоруссия для России - первый по объему торговый партнер в СНГ и четвертый в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
"Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников Содружества Независимых государств и четвертым во всем мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12% и превысил 3 триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется, за январь-апрель взаимная торговля прибавила еще 11%", - сказал он.
Такие показатели, по словам Путина, стали возможны благодаря сотрудничеству регионов стран. Он отметил, что практически все субъекты России поддерживают взаимовыгодные контакты с Белоруссией. "При этом начали более активно выстраивать партнерство с белорусскими коллегами наши Дальний Восток, Сибирь, Республика Крым и Севастополь. Заинтересованность в подключении к межрегиональному взаимодействию проявляют и новые регионы России", - сказал президент.
В Уфе проходит десятый Форум регионов России и Белоруссии. Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова ранее сообщила, что регионы Белоруссии и России на форуме в Уфе подписали соглашения и контракты на 110 миллиардов рублей.
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БелоруссияРоссияСНГЭкономикаУфаВладимир Путин
 
 
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