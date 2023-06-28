https://ria.ru/20230628/belorussiya-1880818773.html

Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией об аэронавигационных сборах

Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией об аэронавигационных сборах - РИА Новости, 28.06.2023

Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией об аэронавигационных сборах

Совет Министров Белоруссии одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:22

2023-06-28T07:22

2023-06-28T07:22

белоруссия

роман головченко

минск

москва

экономика

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Совет Министров Белоруссии одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. В понедельник посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил РИА Новости, что соглашение о выравнивании тарифов в авиационной сфере заработает с 1 января 2025 года. "Одобрить проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в тексте постановления, опубликованном на национальном правовом портале в среду. На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии. В марте министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Позже премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, обсуждают сроки вступления решения в силу.

https://ria.ru/20230626/porty-1880581214.html

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

белоруссия

минск

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белоруссия, роман головченко, минск, москва, экономика