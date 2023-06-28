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Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией об аэронавигационных сборах - РИА Новости, 28.06.2023
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07:22 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/belorussiya-1880818773.html
Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией об аэронавигационных сборах
Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией об аэронавигационных сборах - РИА Новости, 28.06.2023
Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией об аэронавигационных сборах
Совет Министров Белоруссии одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:22
2023-06-28T07:22
белоруссия
роман головченко
минск
москва
экономика
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Совет Министров Белоруссии одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. В понедельник посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил РИА Новости, что соглашение о выравнивании тарифов в авиационной сфере заработает с 1 января 2025 года. "Одобрить проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в тексте постановления, опубликованном на национальном правовом портале в среду. На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии. В марте министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Позже премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, обсуждают сроки вступления решения в силу.
https://ria.ru/20230626/porty-1880581214.html
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белоруссия, роман головченко, минск, москва, экономика
Белоруссия, Роман Головченко, Минск, Москва, Экономика
Белоруссия одобрила проект соглашения с Россией об аэронавигационных сборах

Совет Министров Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией об аэронавигационных сборах

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Совет Министров Белоруссии одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов.
В понедельник посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил РИА Новости, что соглашение о выравнивании тарифов в авиационной сфере заработает с 1 января 2025 года.
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"Одобрить проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в тексте постановления, опубликованном на национальном правовом портале в среду.
На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии.
В марте министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Позже премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, обсуждают сроки вступления решения в силу.
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