https://ria.ru/20230628/bayden-1880811302.html

Байден сказал то, что нельзя было говорить

Байден сказал то, что нельзя было говорить - РИА Новости, 28.06.2023

Байден сказал то, что нельзя было говорить

Президент США Джо Байден случайно прочитал подсказку с телесуфлера во время речи в Белом доме, пишет Daily Express US. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T03:37

2023-06-28T03:37

2023-06-28T03:37

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден случайно прочитал подсказку с телесуфлера во время речи в Белом доме, пишет Daily Express US.Выступление американского лидера было посвящено его инициативе по развитию в США сетей высокоскоростного Интернета к 2030 году. Как пишет издание, Байден, рассказывая о положительной реакции американцев на его план, случайно зачитал предназначавшуюся для него подсказку о конце цитаты."И вот что она написала мне, цитирую: "Вы можете представить мою радость". Она сразу же позвонила им. А на следующий день они послали кого-то осмотреть ее двор. Как написала Бет, "это лучшее, что случилось с сельской Америкой с тех пор, как Закон об электрификации сельских районов в 30-40-е годы обеспечил фермы электричеством". Конец цитаты", - сказал Байден.В прошлом году президент США во время речи о правах женщин также вместе с речью прочитал ремарки телесуфлера. Процитировав фразу, он сказал: "Конец цитаты, повторить высказывание", после чего повторил предыдущую реплику.Нынешний глава Белого дома, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.

https://ria.ru/20230620/bayden-1879284538.html

сша

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в мире, сша, джо байден