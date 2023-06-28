https://ria.ru/20230628/bayden-1880811302.html
Байден сказал то, что нельзя было говорить
Байден сказал то, что нельзя было говорить - РИА Новости, 28.06.2023
Байден сказал то, что нельзя было говорить
Президент США Джо Байден случайно прочитал подсказку с телесуфлера во время речи в Белом доме, пишет Daily Express US. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:37
2023-06-28T03:37
2023-06-28T03:37
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d76d2a3a9a2f33d3b6849c10a9bba37.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден случайно прочитал подсказку с телесуфлера во время речи в Белом доме, пишет Daily Express US.Выступление американского лидера было посвящено его инициативе по развитию в США сетей высокоскоростного Интернета к 2030 году. Как пишет издание, Байден, рассказывая о положительной реакции американцев на его план, случайно зачитал предназначавшуюся для него подсказку о конце цитаты."И вот что она написала мне, цитирую: "Вы можете представить мою радость". Она сразу же позвонила им. А на следующий день они послали кого-то осмотреть ее двор. Как написала Бет, "это лучшее, что случилось с сельской Америкой с тех пор, как Закон об электрификации сельских районов в 30-40-е годы обеспечил фермы электричеством". Конец цитаты", - сказал Байден.В прошлом году президент США во время речи о правах женщин также вместе с речью прочитал ремарки телесуфлера. Процитировав фразу, он сказал: "Конец цитаты, повторить высказывание", после чего повторил предыдущую реплику.Нынешний глава Белого дома, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.
https://ria.ru/20230620/bayden-1879284538.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_c8d549e6b69c535c2b23b18780ab7220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден сказал то, что нельзя было говорить
Daily Express US: президент США Байден случайно зачитал подсказку с телесуфлера
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Президент США Джо Байден случайно прочитал подсказку с телесуфлера во время речи в Белом доме, пишет Daily Express US
.
Выступление американского лидера было посвящено его инициативе по развитию в США сетей высокоскоростного Интернета к 2030 году. Как пишет издание, Байден, рассказывая о положительной реакции американцев на его план, случайно зачитал предназначавшуюся для него подсказку о конце цитаты.
"И вот что она написала мне, цитирую: "Вы можете представить мою радость". Она сразу же позвонила им. А на следующий день они послали кого-то осмотреть ее двор. Как написала Бет, "это лучшее, что случилось с сельской Америкой
с тех пор, как Закон об электрификации сельских районов в 30-40-е годы обеспечил фермы электричеством". Конец цитаты", - сказал Байден.
В прошлом году президент США во время речи о правах женщин также вместе с речью прочитал ремарки телесуфлера. Процитировав фразу, он сказал: "Конец цитаты, повторить высказывание", после чего повторил предыдущую реплику.
Нынешний глава Белого дома, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.
Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет