Рейтинг@Mail.ru
Стали известны лидеры среди российских банков по росту капитала - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/banki-1880805524.html
Стали известны лидеры среди российских банков по росту капитала
Стали известны лидеры среди российских банков по росту капитала - РИА Новости, 28.06.2023
Стали известны лидеры среди российских банков по росту капитала
Райффайзенбанк за февраль 2022 года - май 2023 года нарастил капитал на 214 миллиардов рублей, став лидером по этому показателю среди российских банков... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T00:50
2023-06-28T00:50
россия
максим осадчий
экономика
райффайзенбанк
евросоюз
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:262:3072:1989_1920x0_80_0_0_b3a146e6b906692f8b37af7dd109ccbf.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Райффайзенбанк за февраль 2022 года - май 2023 года нарастил капитал на 214 миллиардов рублей, став лидером по этому показателю среди российских банков благодаря почти "монополии" на переводы в ЕС, а сильнее всего капитал сократился у ВТБ, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления БКС Максим Осадчий. Во вторник ЦБ опубликовал отчетность банков на 1 июня 2023 года. Это первое раскрытие банковских отчетностей за 16 месяцев, до этого последний раз данные публиковались на 1 февраля прошлого года. "Лидером роста капитала стал Райффайзенбанк, который увеличил его на 215 миллиардов рублей за период с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2023 года, увеличив его более чем в два раза. Агрессивный рост капитала банка обусловлен, в первую очередь, его монопольным положением на рынке переводов из России в страны ЕС", - говорит аналитик. На втором месте расположился Сбербанк, который нарастил капитал за последние месяцы на 176 миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает Промсвязьбанк с увеличением показателя на 154 миллиарда рублей. Газпромбанк смог за отчетный период нарастить собственные средства на 112 миллиардов рублей, а Россельхозбанк - на 104 миллиарда рублей. Среди крупнейших российских банков серьезное увеличение капитала зафиксировали "Открытие" (+100 миллиардов рублей), Юникредитбанк (+75 миллиардов рублей) и Совкомбанк (+67 миллиардов рублей). Более скромный рост собственных средств показали Росбанк, у которого показатель вырос на 29 миллиардов рублей, Московский кредитный банк (+22 миллиарда рублей) и "Тинькофф" (+12 миллиардов рублей). В то же время крупнейшее снижение капитала с 1 февраля прошлого года на 1 июня текущего года было у ВТБ - 176 миллиардов рублей. В пятерку антилидеров также входят банк "Таврический" (-56 миллиардов рублей), Вуз-банк (-18 миллиардов рублей), "Почта банк" (-13 миллиардов рублей), "Дж.П. Морган банк" (-11 миллиардов рублей). Шестым среди всех российских кредитных организаций по снижению капитала стал Альфа-банк, за отчетный период показатель уменьшился на 9,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230622/banki-1879755048.html
https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879478029.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0395b58db76758aaa417446f8b6f0f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим осадчий, экономика, райффайзенбанк, евросоюз, втб
Россия, Максим Осадчий, Экономика, Райффайзенбанк, Евросоюз, ВТБ
Стали известны лидеры среди российских банков по росту капитала

Аналитик БКФ Осадчий: лидером по росту среди российских банков стал Райффайзенбанк

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Райффайзенбанк за февраль 2022 года - май 2023 года нарастил капитал на 214 миллиардов рублей, став лидером по этому показателю среди российских банков благодаря почти "монополии" на переводы в ЕС, а сильнее всего капитал сократился у ВТБ, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления БКС Максим Осадчий.
Во вторник ЦБ опубликовал отчетность банков на 1 июня 2023 года. Это первое раскрытие банковских отчетностей за 16 месяцев, до этого последний раз данные публиковались на 1 февраля прошлого года.
Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки
22 июня, 12:00
"Лидером роста капитала стал Райффайзенбанк, который увеличил его на 215 миллиардов рублей за период с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2023 года, увеличив его более чем в два раза. Агрессивный рост капитала банка обусловлен, в первую очередь, его монопольным положением на рынке переводов из России в страны ЕС", - говорит аналитик.
На втором месте расположился Сбербанк, который нарастил капитал за последние месяцы на 176 миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает Промсвязьбанк с увеличением показателя на 154 миллиарда рублей. Газпромбанк смог за отчетный период нарастить собственные средства на 112 миллиардов рублей, а Россельхозбанк - на 104 миллиарда рублей.
Среди крупнейших российских банков серьезное увеличение капитала зафиксировали "Открытие" (+100 миллиардов рублей), Юникредитбанк (+75 миллиардов рублей) и Совкомбанк (+67 миллиардов рублей). Более скромный рост собственных средств показали Росбанк, у которого показатель вырос на 29 миллиардов рублей, Московский кредитный банк (+22 миллиарда рублей) и "Тинькофф" (+12 миллиардов рублей).
В то же время крупнейшее снижение капитала с 1 февраля прошлого года на 1 июня текущего года было у ВТБ - 176 миллиардов рублей. В пятерку антилидеров также входят банк "Таврический" (-56 миллиардов рублей), Вуз-банк (-18 миллиардов рублей), "Почта банк" (-13 миллиардов рублей), "Дж.П. Морган банк" (-11 миллиардов рублей).
Шестым среди всех российских кредитных организаций по снижению капитала стал Альфа-банк, за отчетный период показатель уменьшился на 9,4 миллиарда рублей.
Прохожая около входа в офис банка Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Альфа-банк планирует открыть представительства в небольших поселениях
21 июня, 07:20
 
РоссияМаксим ОсадчийЭкономикаРайффайзенбанкЕвросоюзВТБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала