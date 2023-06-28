Стали известны лидеры среди российских банков по росту капитала
Аналитик БКФ Осадчий: лидером по росту среди российских банков стал Райффайзенбанк
Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Райффайзенбанк за февраль 2022 года - май 2023 года нарастил капитал на 214 миллиардов рублей, став лидером по этому показателю среди российских банков благодаря почти "монополии" на переводы в ЕС, а сильнее всего капитал сократился у ВТБ, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления БКС Максим Осадчий.
Во вторник ЦБ опубликовал отчетность банков на 1 июня 2023 года. Это первое раскрытие банковских отчетностей за 16 месяцев, до этого последний раз данные публиковались на 1 февраля прошлого года.
"Лидером роста капитала стал Райффайзенбанк, который увеличил его на 215 миллиардов рублей за период с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2023 года, увеличив его более чем в два раза. Агрессивный рост капитала банка обусловлен, в первую очередь, его монопольным положением на рынке переводов из России в страны ЕС", - говорит аналитик.
На втором месте расположился Сбербанк, который нарастил капитал за последние месяцы на 176 миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает Промсвязьбанк с увеличением показателя на 154 миллиарда рублей. Газпромбанк смог за отчетный период нарастить собственные средства на 112 миллиардов рублей, а Россельхозбанк - на 104 миллиарда рублей.
Среди крупнейших российских банков серьезное увеличение капитала зафиксировали "Открытие" (+100 миллиардов рублей), Юникредитбанк (+75 миллиардов рублей) и Совкомбанк (+67 миллиардов рублей). Более скромный рост собственных средств показали Росбанк, у которого показатель вырос на 29 миллиардов рублей, Московский кредитный банк (+22 миллиарда рублей) и "Тинькофф" (+12 миллиардов рублей).
В то же время крупнейшее снижение капитала с 1 февраля прошлого года на 1 июня текущего года было у ВТБ - 176 миллиардов рублей. В пятерку антилидеров также входят банк "Таврический" (-56 миллиардов рублей), Вуз-банк (-18 миллиардов рублей), "Почта банк" (-13 миллиардов рублей), "Дж.П. Морган банк" (-11 миллиардов рублей).
Шестым среди всех российских кредитных организаций по снижению капитала стал Альфа-банк, за отчетный период показатель уменьшился на 9,4 миллиарда рублей.