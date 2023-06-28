Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна
Король Бахрейна поддержал действия руководства России по защите законности в стране
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Аль Халиф заявил президенту России Владимиру Путину о поддержке мер российского руководства по защите законности и обеспечения стабильности в стране, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране", - говорится в сообщении.
Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Кроме того, Путин поздравил короля Бахрейна и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам.
"Владимир Путин поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.