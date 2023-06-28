https://ria.ru/20230628/bakhreyn-1880862070.html

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна - РИА Новости, 28.06.2023

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна

Король Бахрейна Хамад Аль Халиф заявил президенту России Владимиру Путину о поддержке мер российского руководства по защите законности и обеспечения... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:02

2023-06-28T12:02

2023-06-28T12:06

хамад бен иса аль халифа

бахрейн

владимир путин

россия

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Аль Халиф заявил президенту России Владимиру Путину о поддержке мер российского руководства по защите законности и обеспечения стабильности в стране, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране", - говорится в сообщении.Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.Кроме того, Путин поздравил короля Бахрейна и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам."Владимир Путин поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.

https://ria.ru/20230504/kreml-1869751234.html

бахрейн

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хамад бен иса аль халифа, бахрейн, владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа