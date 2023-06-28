https://ria.ru/20230628/avtoturizm-1880988618.html

Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма

Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма - РИА Новости, 28.06.2023

Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма

Президент России Владимир Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:32

2023-06-28T20:32

2023-06-28T20:48

туризм

новости - туризм

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма."Прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей - это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.По его словам, это важно и для дальнейшего развития такого все более популярного вида отдыха, как пешеходные туристические тропы. "Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных, федеральных интернет-платформах", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230628/more-1880989479.html

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новости - туризм, владимир путин, россия