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Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
20:32 28.06.2023 (обновлено: 20:48 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/avtoturizm-1880988618.html
Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма
Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма - РИА Новости, 28.06.2023
Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма
Президент России Владимир Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:32
2023-06-28T20:48
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма."Прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей - это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.По его словам, это важно и для дальнейшего развития такого все более популярного вида отдыха, как пешеходные туристические тропы. "Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных, федеральных интернет-платформах", - отметил Путин.
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новости - туризм, владимир путин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия
Путин призвал ускорить концепцию развития автотуризма

Президент Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтдых в Крыму
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма.
"Прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей - это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.
По его словам, это важно и для дальнейшего развития такого все более популярного вида отдыха, как пешеходные туристические тропы. "Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных, федеральных интернет-платформах", - отметил Путин.
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