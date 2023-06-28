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Авиакомпания S7 озвучила прогноз по пассажирам в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
11:10 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/aviakompanii-1880831888.html
Авиакомпания S7 озвучила прогноз по пассажирам в 2023 году
Авиакомпания S7 озвучила прогноз по пассажирам в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2023
Авиакомпания S7 озвучила прогноз по пассажирам в 2023 году
Авиакомпания S7 Airlines планирует по итогам 2023 года перевезти около 16 миллионов пассажиров, примерно столько же было перевезено в 2022 году, сообщил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:10
2023-06-28T11:10
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines планирует по итогам 2023 года перевезти около 16 миллионов пассажиров, примерно столько же было перевезено в 2022 году, сообщил журналистам в среду директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников. "Примерно 16 миллионов перевезем", – сказал он, уточнив, что это примерно столько же, сколько было в прошлом году. В ходе своего выступления на Сибирском транспортном форуме он сообщил, что около 6,5 миллиона пассажиров в 2023 году авиакомпания планирует перевезти с использованием новосибирского аэропорта "Толмачево", из которых около 40 процентов будут трансферные пассажиры. В апреле гендиректор холдинга S7 Group Дмитрий Куделькин сообщал, что S7 Airlines планирует по итогам года увеличить свой пассажиропоток на два-три процента, а в Новосибирске более чем на 10 процентов.
https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858103100.html
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новости - туризм, туризм, туристы, s7 airlines, толмачево (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт)
Авиакомпания S7 озвучила прогноз по пассажирам в 2023 году

Авиакомпания S7 планирует по итогам 2023 года перевезти около 16 миллионов пассажиров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 Airlines
Самолет авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines планирует по итогам 2023 года перевезти около 16 миллионов пассажиров, примерно столько же было перевезено в 2022 году, сообщил журналистам в среду директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.
"Примерно 16 миллионов перевезем", – сказал он, уточнив, что это примерно столько же, сколько было в прошлом году.
В ходе своего выступления на Сибирском транспортном форуме он сообщил, что около 6,5 миллиона пассажиров в 2023 году авиакомпания планирует перевезти с использованием новосибирского аэропорта "Толмачево", из которых около 40 процентов будут трансферные пассажиры.
В апреле гендиректор холдинга S7 Group Дмитрий Куделькин сообщал, что S7 Airlines планирует по итогам года увеличить свой пассажиропоток на два-три процента, а в Новосибирске более чем на 10 процентов.
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