https://ria.ru/20230628/aviakompanii-1880831888.html

Авиакомпания S7 озвучила прогноз по пассажирам в 2023 году

Авиакомпания S7 озвучила прогноз по пассажирам в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2023

Авиакомпания S7 озвучила прогноз по пассажирам в 2023 году

Авиакомпания S7 Airlines планирует по итогам 2023 года перевезти около 16 миллионов пассажиров, примерно столько же было перевезено в 2022 году, сообщил... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:10

2023-06-28T11:10

2023-06-28T11:10

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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines планирует по итогам 2023 года перевезти около 16 миллионов пассажиров, примерно столько же было перевезено в 2022 году, сообщил журналистам в среду директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников. "Примерно 16 миллионов перевезем", – сказал он, уточнив, что это примерно столько же, сколько было в прошлом году. В ходе своего выступления на Сибирском транспортном форуме он сообщил, что около 6,5 миллиона пассажиров в 2023 году авиакомпания планирует перевезти с использованием новосибирского аэропорта "Толмачево", из которых около 40 процентов будут трансферные пассажиры. В апреле гендиректор холдинга S7 Group Дмитрий Куделькин сообщал, что S7 Airlines планирует по итогам года увеличить свой пассажиропоток на два-три процента, а в Новосибирске более чем на 10 процентов.

https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858103100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, s7 airlines, толмачево (аэропорт)