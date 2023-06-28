https://ria.ru/20230628/ataki-1880905122.html

Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе

Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе - РИА Новости, 28.06.2023

Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:26

2023-06-28T14:26

2023-06-28T14:26

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, сообщило Минобороны России. "На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880847389.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины