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Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/ataki-1880905122.html
Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе
Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе - РИА Новости, 28.06.2023
Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:26
2023-06-28T14:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, сообщило Минобороны России. "На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880847389.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе

Минобороны: группировка "Восток" за сутки отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкТанк Т-72 и военнослужащие ВС России в зоне СВО
Танк Т-72 и военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Танк Т-72 и военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, сообщило Минобороны России.
"На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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