https://ria.ru/20230628/ataki-1880905122.html
Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе
Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе - РИА Новости, 28.06.2023
Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:26
2023-06-28T14:26
2023-06-28T14:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, сообщило Минобороны России. "На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880847389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе
Минобороны: группировка "Восток" за сутки отразила две атаки ВСУ на Времевском выступе