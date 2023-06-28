https://ria.ru/20230628/artilleriya-1880883971.html

Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении

Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.06.2023

Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении

Украинская боевая машина пехоты была сожжена на авдеевском направлении силами Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ, РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:17

2023-06-28T13:17

2023-06-28T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинская боевая машина пехоты была сожжена на авдеевском направлении силами Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер. "Боевая машина пехоты сил киевского режима была выслежена разведчиками с коптера. Данные о передвижении военной техники противника были оперативно, практически в режиме реального времени переданы нашим артиллерийским расчетам, благодаря чему арта максимально оперативно нанесла удар по движущейся цели. В результате точного попадания бронетехник врага была поражена, что было подтверждено средствами объективного контроля", - сказал военный. На фронте на авдеевском направлении сейчас идет активная оборона. Российская армия пресекает все попытки украинской армии атаковать и перехватывать инициативу, в том числе нанося точечные артиллерийские удары и проводя огневые налеты по тылам врага.

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр