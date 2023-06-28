https://ria.ru/20230628/artilleriya-1880883971.html
Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении
Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении
Украинская боевая машина пехоты была сожжена на авдеевском направлении силами Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ, РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:17
2023-06-28T13:17
2023-06-28T13:17
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинская боевая машина пехоты была сожжена на авдеевском направлении силами Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер. "Боевая машина пехоты сил киевского режима была выслежена разведчиками с коптера. Данные о передвижении военной техники противника были оперативно, практически в режиме реального времени переданы нашим артиллерийским расчетам, благодаря чему арта максимально оперативно нанесла удар по движущейся цели. В результате точного попадания бронетехник врага была поражена, что было подтверждено средствами объективного контроля", - сказал военный. На фронте на авдеевском направлении сейчас идет активная оборона. Российская армия пресекает все попытки украинской армии атаковать и перехватывать инициативу, в том числе нанося точечные артиллерийские удары и проводя огневые налеты по тылам врага.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении
Артиллерия Первого армейского корпуса уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинская боевая машина пехоты была сожжена на авдеевском направлении силами Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер.
"Боевая машина пехоты сил киевского режима была выслежена разведчиками с коптера. Данные о передвижении военной техники противника были оперативно, практически в режиме реального времени переданы нашим артиллерийским расчетам, благодаря чему арта максимально оперативно нанесла удар по движущейся цели. В результате точного попадания бронетехник врага была поражена, что было подтверждено средствами объективного контроля", - сказал военный.
На фронте на авдеевском направлении сейчас идет активная оборона. Российская армия пресекает все попытки украинской армии атаковать и перехватывать инициативу, в том числе нанося точечные артиллерийские удары и проводя огневые налеты по тылам врага.
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