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Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/artilleriya-1880883971.html
Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении
Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении
Украинская боевая машина пехоты была сожжена на авдеевском направлении силами Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ, РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:17
2023-06-28T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинская боевая машина пехоты была сожжена на авдеевском направлении силами Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер. "Боевая машина пехоты сил киевского режима была выслежена разведчиками с коптера. Данные о передвижении военной техники противника были оперативно, практически в режиме реального времени переданы нашим артиллерийским расчетам, благодаря чему арта максимально оперативно нанесла удар по движущейся цели. В результате точного попадания бронетехник врага была поражена, что было подтверждено средствами объективного контроля", - сказал военный. На фронте на авдеевском направлении сейчас идет активная оборона. Российская армия пресекает все попытки украинской армии атаковать и перехватывать инициативу, в том числе нанося точечные артиллерийские удары и проводя огневые налеты по тылам врага.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Артиллерия уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении

Артиллерия Первого армейского корпуса уничтожила украинскую БМП на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинская боевая машина пехоты была сожжена на авдеевском направлении силами Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер.
"Боевая машина пехоты сил киевского режима была выслежена разведчиками с коптера. Данные о передвижении военной техники противника были оперативно, практически в режиме реального времени переданы нашим артиллерийским расчетам, благодаря чему арта максимально оперативно нанесла удар по движущейся цели. В результате точного попадания бронетехник врага была поражена, что было подтверждено средствами объективного контроля", - сказал военный.
На фронте на авдеевском направлении сейчас идет активная оборона. Российская армия пресекает все попытки украинской армии атаковать и перехватывать инициативу, в том числе нанося точечные артиллерийские удары и проводя огневые налеты по тылам врага.
Кадры горящей украинской БМП под Кременной - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной
17 марта, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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