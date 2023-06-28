https://ria.ru/20230628/arkadag-1880816268.html

В Туркмении открыли "умный" город Аркадаг

В Туркмении открыли "умный" город Аркадаг - РИА Новости, 28.06.2023

В Туркмении открыли "умный" город Аркадаг

Президент Сердар Бердымухамедов отметил совпадение главного мусульманского праздника Курбан-байрам с церемонией торжественного открытия первого в стране... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T06:12

2023-06-28T06:12

2023-06-28T06:37

туркмения

сша

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Президент Сердар Бердымухамедов отметил совпадение главного мусульманского праздника Курбан-байрам с церемонией торжественного открытия первого в стране "умного" города Аркадаг (Опора), названного в честь экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Об этом говорится в поздравлении главы государства народу Туркменистана по случаю наступления священного праздника Курбан-байрам (жертвоприношения), который в этом году отмечается 28, 29 и 30 июня. Туркменский лидер отметил в поздравлении, что "совпадение Курбан-байрама с торжественным открытием первой очереди застройки города государственного значения Аркадаг придает неиссякаемые духовные силы в делах, осуществляемых во имя процветания страны". Глава государства поздравил народ страны "со священным Курбан-байрамом – прекрасным праздником высокой нравственности, духовной чистоты и гуманизма". Торжественная церемония открытия нового города Аркадаг, построенного инициативе Гурбангулы Бердымухамедова и названного в его честь, состоится в день его рождения - 29 июня. По замыслу экс-главы государства, Аркадаг, будет первым "умным" городом в стране, с экологически чистым транспортом (электробусами и электромобилями), "умными" парковками, солнечными батареями, ветрогенераторами и т.д. На строительство первой очереди объектов города потрачено более 3,3 миллиарда долларов США. В новом городе уже созданы Государственный архив города Аркадаг, а также одноименные телеканал, газета и футбольный клуб.

https://ria.ru/20230612/turkmeniya-1877590827.html

https://ria.ru/20230603/vto-1875902583.html

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туркмения, сша, сердар бердымухамедов