В Туркмении открыли "умный" город Аркадаг
Президент Туркмении Бердымухамедов отметил совпадение Курбан-байрама с открытием Аркадага
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Президент Сердар Бердымухамедов отметил совпадение главного мусульманского праздника Курбан-байрам с церемонией торжественного открытия первого в стране "умного" города Аркадаг (Опора), названного в честь экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Об этом говорится в поздравлении главы государства народу Туркменистана по случаю наступления священного праздника Курбан-байрам (жертвоприношения), который в этом году отмечается 28, 29 и 30 июня.
Туркменский лидер отметил в поздравлении, что "совпадение Курбан-байрама с торжественным открытием первой очереди застройки города государственного значения Аркадаг придает неиссякаемые духовные силы в делах, осуществляемых во имя процветания страны".
Глава государства поздравил народ страны "со священным Курбан-байрамом – прекрасным праздником высокой нравственности, духовной чистоты и гуманизма".
Торжественная церемония открытия нового города Аркадаг, построенного инициативе Гурбангулы Бердымухамедова и названного в его честь, состоится в день его рождения - 29 июня. По замыслу экс-главы государства, Аркадаг, будет первым "умным" городом в стране, с экологически чистым транспортом (электробусами и электромобилями), "умными" парковками, солнечными батареями, ветрогенераторами и т.д. На строительство первой очереди объектов города потрачено более 3,3 миллиарда долларов США. В новом городе уже созданы Государственный архив города Аркадаг, а также одноименные телеканал, газета и футбольный клуб.