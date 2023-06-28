https://ria.ru/20230628/aktsiya-1880919538.html

Премьер Швеции назвал разрешение полиции сжечь Коран неуместным

Премьер Швеции назвал разрешение полиции сжечь Коран неуместным - РИА Новости, 28.06.2023

Премьер Швеции назвал разрешение полиции сжечь Коран неуместным

Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана "законно, но неуместно", сообщает агентство... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:22

2023-06-28T15:22

2023-06-28T15:22

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стокгольм (город)

религия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана "законно, но неуместно", сообщает агентство Рейтер. Ранее в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. "Это законно, но неуместно", - приводит агентство Рейтер слова Кристерссона, сказанные в среду на пресс-конференции в Стокгольме. Он также заявил, что не будет рассуждать о влиянии акции на процесс вступления Швеции в НАТО, добавив, что разрешение сожжения Корана находится в компетенциях полиции. "Я считаю, что мы живем в такое время, когда нужно сохранять спокойствие и думать о том, что лучше для долгосрочных интересов Швеции", - отметил шведский премьер. В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции выдать разрешение на проведение акций с сожжением Корана у посольств Ирака и Турции в шведской столице. Позднее полиция обжаловала это решение в Апелляционном суде Швеции. Ранее в июне агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление судебной инстанции передавало, что апелляционный суд Швеции пришел к выводу, что полиция Стокгольма не имела достаточных оснований для запрета акций с сожжением Корана. В начале 2023 года между Турцией и Швецией разгорелся крупный скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. Лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января публично сжег Коран перед дипмиссией Турции. В своей речи он раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Президент Турции заявил, что после этой и других антитурецких акций в Стокгольме Швеции не стоит ждать от Анкары поддержки ее заявки на вступление в НАТО.

https://ria.ru/20230627/shvetsiya-1880803626.html

https://ria.ru/20230626/ukraina-1880534321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, стокгольм (город), религия