https://ria.ru/20230628/aktivy-1880958939.html

ЕС не может просто забрать замороженные российские активы, сообщил источник

ЕС не может просто забрать замороженные российские активы, сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2023

ЕС не может просто забрать замороженные российские активы, сообщил источник

ЕС не может просто забрать замороженные активы РФ, должен сохранять способность вернуть их в полном объеме и с процентами, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:04

2023-06-28T18:04

2023-06-28T18:04

евросоюз

экономика

россия

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. ЕС не может просто забрать замороженные активы РФ, должен сохранять способность вернуть их в полном объеме и с процентами, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Санкции направлены на изменение поведения, не на наказание. Это значит, что нельзя делать только то, что хочется. Нельзя забрать деньги и положить их в свой собственный сейф. Мы соблюдаем правила. При блокировке, замораживании средств необходимо всегда иметь возможность вернуть их, как только поведение (подсанкционного - ред.) изменится. То есть, надо быть в состоянии вернуть эти средства с процентами", - сказал он. Источник также добавил, что, когда речь идет об использовании активов, в ЕС подразумевают именно финансовые средства. Он также пояснил, что для использования доходов от российских активов "необходимо найти возможность заработать на этих средствах больше, чем проценты плюс сами замороженные средства". "Кроме того, когда замораживаются средства, потенциальные инвесторы дважды подумают, что может произойти с ними в случае попадания в санкционные списки. Нам необходимо думать и о возможном эффекте "домино", - предостерег он. Источник также не исключил, что, в случае нарушений при реализации решения об использовании активов, могут последовать обращения в суд от пострадавших, что было бы "контрпродуктивно".

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880022115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, экономика, россия, в мире, санкции в отношении россии