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ЕС не может просто забрать замороженные российские активы, сообщил источник
ЕС не может просто забрать замороженные российские активы, сообщил источник - РИА Новости, 28.06.2023
ЕС не может просто забрать замороженные российские активы, сообщил источник
ЕС не может просто забрать замороженные активы РФ, должен сохранять способность вернуть их в полном объеме и с процентами, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:04
2023-06-28T18:04
2023-06-28T18:04
евросоюз
экономика
россия
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. ЕС не может просто забрать замороженные активы РФ, должен сохранять способность вернуть их в полном объеме и с процентами, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Санкции направлены на изменение поведения, не на наказание. Это значит, что нельзя делать только то, что хочется. Нельзя забрать деньги и положить их в свой собственный сейф. Мы соблюдаем правила. При блокировке, замораживании средств необходимо всегда иметь возможность вернуть их, как только поведение (подсанкционного - ред.) изменится. То есть, надо быть в состоянии вернуть эти средства с процентами", - сказал он. Источник также добавил, что, когда речь идет об использовании активов, в ЕС подразумевают именно финансовые средства. Он также пояснил, что для использования доходов от российских активов "необходимо найти возможность заработать на этих средствах больше, чем проценты плюс сами замороженные средства". "Кроме того, когда замораживаются средства, потенциальные инвесторы дважды подумают, что может произойти с ними в случае попадания в санкционные списки. Нам необходимо думать и о возможном эффекте "домино", - предостерег он. Источник также не исключил, что, в случае нарушений при реализации решения об использовании активов, могут последовать обращения в суд от пострадавших, что было бы "контрпродуктивно".
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евросоюз, экономика, россия, в мире, санкции в отношении россии
Евросоюз, Экономика, Россия, В мире, Санкции в отношении России
ЕС не может просто забрать замороженные российские активы, сообщил источник
Источник: ЕС должен сохранить возможность вернуть российские активы в полном объеме
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. ЕС не может просто забрать замороженные активы РФ, должен сохранять способность вернуть их в полном объеме и с процентами, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"Санкции направлены на изменение поведения, не на наказание. Это значит, что нельзя делать только то, что хочется. Нельзя забрать деньги и положить их в свой собственный сейф. Мы соблюдаем правила. При блокировке, замораживании средств необходимо всегда иметь возможность вернуть их, как только поведение (подсанкционного - ред.) изменится. То есть, надо быть в состоянии вернуть эти средства с процентами", - сказал он.
Источник также добавил, что, когда речь идет об использовании активов, в ЕС подразумевают именно финансовые средства. Он также пояснил, что для использования доходов от российских активов "необходимо найти возможность заработать на этих средствах больше, чем проценты плюс сами замороженные средства".
"Кроме того, когда замораживаются средства, потенциальные инвесторы дважды подумают, что может произойти с ними в случае попадания в санкционные списки. Нам необходимо думать и о возможном эффекте "домино", - предостерег он.
Источник также не исключил, что, в случае нарушений при реализации решения об использовании активов, могут последовать обращения в суд от пострадавших, что было бы "контрпродуктивно".
МИД объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза