Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС потребовали отложить внесение предложений по российским активам - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/aktivy-1880836548.html
СМИ: в ЕС потребовали отложить внесение предложений по российским активам
СМИ: в ЕС потребовали отложить внесение предложений по российским активам - РИА Новости, 28.06.2023
СМИ: в ЕС потребовали отложить внесение предложений по российским активам
Ряд стран ЕС в частном порядке настаивают на том, чтобы Еврокомиссия (ЕК) подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:33
2023-06-28T10:33
украина
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
европа
европейский центральный банк
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ряд стран ЕС в частном порядке настаивают на том, чтобы Еврокомиссия (ЕК) подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов РФ, так как это может создать юридические и финансовые проблемы, а также подорвать веру иностранных государств в безопасности хранящихся в Европе активов, пишет газета Financial Times. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия до летних каникул внесет предложение по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. "ЕК пообещала в течение нескольких недель подробные предложения по тому, как перенаправить доходы на поддержку восстановления Украины. Но этот шаг сопряжен с юридическими и финансовыми проблемами... Некоторые столицы в частном порядке настаивают на том, чтобы комиссия отложила свои предложения", - пишет газета. Ранее Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям российского ЦБ для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро как мировой валюте. Как отмечает издание, страны ЕС сильно разделены по поводу этой идеи. Крупные государства-члены, включая Германию, не хотят спешить с этой инициативой. Как и ЕЦБ, они опасаются, что радикальное предложение может подорвать веру иностранных государств в безопасность активов, хранящихся в Европе, отмечает Financial Times. Так, один немецкий чиновник заявил, что, опасаясь санкций, иностранное государство может сократить свои резервы в евро. "Предстоит много работы, чтобы убедить страны-члены", - приводит Financial Times слова неназванного европейского чиновника. Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 25 мая сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России.
https://ria.ru/20230618/ukraina-1879028971.html
https://ria.ru/20230516/aktivy-1872050990.html
https://ria.ru/20230526/aktivy-1874312999.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, европа, европейский центральный банк, в мире, экономика, санкции в отношении россии
Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Европейский центральный банк, В мире, Экономика, Санкции в отношении России
СМИ: в ЕС потребовали отложить внесение предложений по российским активам

FT: в ЕС потребовали отложить внесение предложений по использованию российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ряд стран ЕС в частном порядке настаивают на том, чтобы Еврокомиссия (ЕК) подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов РФ, так как это может создать юридические и финансовые проблемы, а также подорвать веру иностранных государств в безопасности хранящихся в Европе активов, пишет газета Financial Times.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия до летних каникул внесет предложение по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России
18 июня, 21:11
"ЕК пообещала в течение нескольких недель подробные предложения по тому, как перенаправить доходы на поддержку восстановления Украины. Но этот шаг сопряжен с юридическими и финансовыми проблемами... Некоторые столицы в частном порядке настаивают на том, чтобы комиссия отложила свои предложения", - пишет газета.
Ранее Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям российского ЦБ для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро как мировой валюте.
Как отмечает издание, страны ЕС сильно разделены по поводу этой идеи. Крупные государства-члены, включая Германию, не хотят спешить с этой инициативой. Как и ЕЦБ, они опасаются, что радикальное предложение может подорвать веру иностранных государств в безопасность активов, хранящихся в Европе, отмечает Financial Times. Так, один немецкий чиновник заявил, что, опасаясь санкций, иностранное государство может сократить свои резервы в евро.
"Предстоит много работы, чтобы убедить страны-члены", - приводит Financial Times слова неназванного европейского чиновника.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Инвестор прокомментировал планы Запада передать российские активы Киеву
16 мая, 09:00
Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 25 мая сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы
26 мая, 12:53
 
УкраинаЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенЕвропаЕвропейский центральный банкВ миреЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала