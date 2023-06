https://ria.ru/20230628/aktivy-1880836548.html

СМИ: в ЕС потребовали отложить внесение предложений по российским активам

СМИ: в ЕС потребовали отложить внесение предложений по российским активам

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ряд стран ЕС в частном порядке настаивают на том, чтобы Еврокомиссия (ЕК) подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов РФ, так как это может создать юридические и финансовые проблемы, а также подорвать веру иностранных государств в безопасности хранящихся в Европе активов, пишет газета Financial Times. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия до летних каникул внесет предложение по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. "ЕК пообещала в течение нескольких недель подробные предложения по тому, как перенаправить доходы на поддержку восстановления Украины. Но этот шаг сопряжен с юридическими и финансовыми проблемами... Некоторые столицы в частном порядке настаивают на том, чтобы комиссия отложила свои предложения", - пишет газета. Ранее Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям российского ЦБ для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро как мировой валюте. Как отмечает издание, страны ЕС сильно разделены по поводу этой идеи. Крупные государства-члены, включая Германию, не хотят спешить с этой инициативой. Как и ЕЦБ, они опасаются, что радикальное предложение может подорвать веру иностранных государств в безопасность активов, хранящихся в Европе, отмечает Financial Times. Так, один немецкий чиновник заявил, что, опасаясь санкций, иностранное государство может сократить свои резервы в евро. "Предстоит много работы, чтобы убедить страны-члены", - приводит Financial Times слова неназванного европейского чиновника. Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 25 мая сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России.

