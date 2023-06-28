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Британия планируют ввести цифровые активы в правовое поле государства - РИА Новости, 28.06.2023
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02:58 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/aktivy-1880809822.html
Британия планируют ввести цифровые активы в правовое поле государства
Британия планируют ввести цифровые активы в правовое поле государства - РИА Новости, 28.06.2023
Британия планируют ввести цифровые активы в правовое поле государства
Власти Великобритании планируют ввести цифровые активы, такие как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT), в правовое поле страны, следует из сообщения... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T02:58
2023-06-28T02:58
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уэльс
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Великобритании планируют ввести цифровые активы, такие как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT), в правовое поле страны, следует из сообщения британской Юридической комиссии. "По мере того, как рынок цифровых активов и связанные с ним технологии продолжают меняться, остается некоторая остаточная правовая неопределенность и сложность... Рекомендации комиссии по переформатированию и развитию законодательства направлены на обеспечение всеобъемлющей правовой основы для цифровых активов, которая позволит этим новым технологиям процветать, позволяя различным участникам рынка взаимодействовать с ними и извлекать из них выгоду", - говорится в пресс-релизе комиссии. Комиссия, среди прочего, предложила британскому правительству добавить в правовое поле третью категорию "цифровых объектов" к существующим категориям личной собственности, которыми являются "вещи во владении" (материальные активы, такие как золото) и "вещи в действии" (такие как долги или акции компании). Отмечается, что Юридическая комиссия Великобритании "провела первый в истории тщательный анализ", который показывает, как законодательство Англии и Уэльса может отреагировать на развитие технологий. В начале февраля власти Великобритании сообщили, что планируют внести изменения в законодательство для ужесточения контроля над деятельностью, связанной с криптоактивами, для защиты потребителей. Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.
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великобритания, англия, уэльс
Великобритания, Англия, Уэльс
Британия планируют ввести цифровые активы в правовое поле государства

Британия планируют ввести криптовалюты и NFT в правовое поле страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Великобритании планируют ввести цифровые активы, такие как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT), в правовое поле страны, следует из сообщения британской Юридической комиссии.
«
"По мере того, как рынок цифровых активов и связанные с ним технологии продолжают меняться, остается некоторая остаточная правовая неопределенность и сложность... Рекомендации комиссии по переформатированию и развитию законодательства направлены на обеспечение всеобъемлющей правовой основы для цифровых активов, которая позволит этим новым технологиям процветать, позволяя различным участникам рынка взаимодействовать с ними и извлекать из них выгоду", - говорится в пресс-релизе комиссии.
Комиссия, среди прочего, предложила британскому правительству добавить в правовое поле третью категорию "цифровых объектов" к существующим категориям личной собственности, которыми являются "вещи во владении" (материальные активы, такие как золото) и "вещи в действии" (такие как долги или акции компании).
Отмечается, что Юридическая комиссия Великобритании "провела первый в истории тщательный анализ", который показывает, как законодательство Англии и Уэльса может отреагировать на развитие технологий.
В начале февраля власти Великобритании сообщили, что планируют внести изменения в законодательство для ужесточения контроля над деятельностью, связанной с криптоактивами, для защиты потребителей.
Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.
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