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Британия планируют ввести цифровые активы в правовое поле государства

Британия планируют ввести цифровые активы в правовое поле государства - РИА Новости, 28.06.2023

Британия планируют ввести цифровые активы в правовое поле государства

Власти Великобритании планируют ввести цифровые активы, такие как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT), в правовое поле страны, следует из сообщения... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T02:58

2023-06-28T02:58

2023-06-28T02:58

великобритания

англия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Великобритании планируют ввести цифровые активы, такие как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT), в правовое поле страны, следует из сообщения британской Юридической комиссии. "По мере того, как рынок цифровых активов и связанные с ним технологии продолжают меняться, остается некоторая остаточная правовая неопределенность и сложность... Рекомендации комиссии по переформатированию и развитию законодательства направлены на обеспечение всеобъемлющей правовой основы для цифровых активов, которая позволит этим новым технологиям процветать, позволяя различным участникам рынка взаимодействовать с ними и извлекать из них выгоду", - говорится в пресс-релизе комиссии. Комиссия, среди прочего, предложила британскому правительству добавить в правовое поле третью категорию "цифровых объектов" к существующим категориям личной собственности, которыми являются "вещи во владении" (материальные активы, такие как золото) и "вещи в действии" (такие как долги или акции компании). Отмечается, что Юридическая комиссия Великобритании "провела первый в истории тщательный анализ", который показывает, как законодательство Англии и Уэльса может отреагировать на развитие технологий. В начале февраля власти Великобритании сообщили, что планируют внести изменения в законодательство для ужесточения контроля над деятельностью, связанной с криптоактивами, для защиты потребителей. Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.

https://ria.ru/20230617/kriptovalyuta-1878816443.html

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великобритания, англия, уэльс