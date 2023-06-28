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ОПЕК лишила аккредитации журналистов трех западных агентств, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
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23:51 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/akkreditatsiya-1881006906.html
ОПЕК лишила аккредитации журналистов трех западных агентств, пишут СМИ
ОПЕК лишила аккредитации журналистов трех западных агентств, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
ОПЕК лишила аккредитации журналистов трех западных агентств, пишут СМИ
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) лишила аккредитации журналистов новостных агентств Блумберг и Рейтер, а также газеты Wall Street Journal на освещение РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:51
2023-06-28T23:51
вена
в мире
опек
the wall street journal
рейтер
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) лишила аккредитации журналистов новостных агентств Блумберг и Рейтер, а также газеты Wall Street Journal на освещение конференции в Вене 5-6 июля, передает Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. На предыдущее заседание ОПЕК 4 июня журналисты Wall Street Journal, Блумберг и Рейтер не были приглашены. Согласно агентству Блумберг, секретариат организации обычно дает аккредитацию любому желающему журналисту, однако тогда репортерам были разосланы приглашения. Решение не приглашать журналистов организация никак не объясняла. "ОПЕК отменила аккредитацию для репортеров из трех основных новостных организаций на освещение конференции в Вене... Рейтер и Wall Street Journal также лишились аккредитации", - говорится в публикации на сайте агентства. Блумберг отмечает, что все равно отправит журналистов в Вену для встреч с политиками и руководителями компаний.
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вена, в мире, опек, the wall street journal, рейтер
Вена, В мире, ОПЕК, The Wall Street Journal, Рейтер
ОПЕК лишила аккредитации журналистов трех западных агентств, пишут СМИ

Блумберг: ОПЕК лишила аккредитации журналистов журналистов WSJ, Блумберг и Рейтер

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) лишила аккредитации журналистов новостных агентств Блумберг и Рейтер, а также газеты Wall Street Journal на освещение конференции в Вене 5-6 июля, передает Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
На предыдущее заседание ОПЕК 4 июня журналисты Wall Street Journal, Блумберг и Рейтер не были приглашены. Согласно агентству Блумберг, секретариат организации обычно дает аккредитацию любому желающему журналисту, однако тогда репортерам были разосланы приглашения. Решение не приглашать журналистов организация никак не объясняла.
«
"ОПЕК отменила аккредитацию для репортеров из трех основных новостных организаций на освещение конференции в Вене... Рейтер и Wall Street Journal также лишились аккредитации", - говорится в публикации на сайте агентства.
Блумберг отмечает, что все равно отправит журналистов в Вену для встреч с политиками и руководителями компаний.
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