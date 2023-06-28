https://ria.ru/20230628/abkhaziya-1880902390.html

Глава МВД Абхазии предостерег ГАИ от поборов с автомобилистов из России

Глава МВД Абхазии предостерег ГАИ от поборов с автомобилистов из России - РИА Новости, 28.06.2023

Глава МВД Абхазии предостерег ГАИ от поборов с автомобилистов из России

Новый министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут потребовал от сотрудников ГАИ не останавливать автомобили с российскими номерами без серьезных причин. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:57

2023-06-28T15:57

2023-06-28T16:35

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СУХУМ, 29 июн — РИА Новости. Новый министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут потребовал от сотрудников ГАИ не останавливать автомобили с российскими номерами без серьезных причин. "Люди приехали сюда отдыхать. Ради просто проверки документов останавливать автомобили туристов из России не нужно. Если есть нарушение, принимайте соответствующие меры, но это должно быть обосновано. Чтобы не было никаких жалоб в мой адрес относительно того, что имеют место поборы и непонятные какие-то вещи", — сказал он на выездном совещании в Гудаутском РОВД. Министр подчеркнул, что возьмет выполнение данного поручения под личный контроль. Роберта Киута назначили министром внутренних дел Абхазии 13 июня 2023 года. Ранее он занимал должность председателя Службы госбезопасности республики.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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