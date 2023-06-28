https://ria.ru/20230628/abkhaziya-1880902390.html
Глава МВД Абхазии предостерег ГАИ от поборов с автомобилистов из России
Глава МВД Абхазии предостерег ГАИ от поборов с автомобилистов из России - РИА Новости, 28.06.2023
Глава МВД Абхазии предостерег ГАИ от поборов с автомобилистов из России
Новый министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут потребовал от сотрудников ГАИ не останавливать автомобили с российскими номерами без серьезных причин. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:57
2023-06-28T15:57
2023-06-28T16:35
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СУХУМ, 29 июн — РИА Новости. Новый министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут потребовал от сотрудников ГАИ не останавливать автомобили с российскими номерами без серьезных причин. "Люди приехали сюда отдыхать. Ради просто проверки документов останавливать автомобили туристов из России не нужно. Если есть нарушение, принимайте соответствующие меры, но это должно быть обосновано. Чтобы не было никаких жалоб в мой адрес относительно того, что имеют место поборы и непонятные какие-то вещи", — сказал он на выездном совещании в Гудаутском РОВД. Министр подчеркнул, что возьмет выполнение данного поручения под личный контроль. Роберта Киута назначили министром внутренних дел Абхазии 13 июня 2023 года. Ранее он занимал должность председателя Службы госбезопасности республики.
https://ria.ru/20230608/abkhaziya-1876978084.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, абхазия, россия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Россия, туристы
Глава МВД Абхазии предостерег ГАИ от поборов с автомобилистов из России
Глава МВД Абхазии попросил ГАИ не останавливать без причин машины с российскими номерами