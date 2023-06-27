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Умер женившийся на российской поклоннице актер из "Санта-Барбары"
Умер женившийся на российской поклоннице актер из "Санта-Барбары" - РИА Новости, 27.06.2023
Умер женившийся на российской поклоннице актер из "Санта-Барбары"
В больнице во Флориде умер Николас Костер, сообщила его дочь Диннин в соцсети. Актеру было 89 лет. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:58
2023-06-27T17:58
2023-06-27T18:01
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В больнице во Флориде умер Николас Костер, сообщила его дочь Диннин в соцсети. Актеру было 89 лет. Николас Костер родился в Лондоне, детство провел в США. В начале своей карьеры он работал с такими звездами, как Элизабет Тейлор. Зрители запомнили его по роли Лайонела Локриджа в легендарной мыльной опере "Санта-Барбара". Также Костер снимался в проектах "Беверли-Хиллз 90210", "Война миров", "Звездный путь: Следующее поколение", "Она написала убийство", "Закон и порядок", "Молодой Папа" и других. Костер был несколько раз женат. В первом браке у него родились две дочери, а во втором сын. В 2010 году у него завязался роман по переписке с Еленой Бородулиной, 36-летней поклонницей "Санта-Барбары" из России. Через три года фанатка и актер узаконили отношения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, флорида, лондон, сша, элизабет тейлор
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Флорида, Лондон, США, Элизабет Тейлор
Умер женившийся на российской поклоннице актер из "Санта-Барбары"
Женившийся на российской поклоннице актер из "Санта-Барбары" Николас Костер умер в 89 лет
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В больнице во Флориде умер Николас Костер, сообщила его дочь Диннин в соцсети. Актеру было 89 лет.
Николас Костер родился в Лондоне
, детство провел в США
. В начале своей карьеры он работал с такими звездами, как Элизабет Тейлор. Зрители запомнили его по роли Лайонела Локриджа в легендарной мыльной опере "Санта-Барбара".
Также Костер снимался в проектах "Беверли-Хиллз 90210", "Война миров", "Звездный путь: Следующее поколение", "Она написала убийство", "Закон и порядок", "Молодой Папа" и других.
Костер был несколько раз женат. В первом браке у него родились две дочери, а во втором сын.
В 2010 году у него завязался роман по переписке с Еленой Бородулиной, 36-летней поклонницей "Санта-Барбары" из России
. Через три года фанатка и актер узаконили отношения.