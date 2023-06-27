https://ria.ru/20230627/znamenitosti-1880729200.html

Умер женившийся на российской поклоннице актер из "Санта-Барбары"

Умер женившийся на российской поклоннице актер из "Санта-Барбары" - РИА Новости, 27.06.2023

Умер женившийся на российской поклоннице актер из "Санта-Барбары"

В больнице во Флориде умер Николас Костер, сообщила его дочь Диннин в соцсети. Актеру было 89 лет. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:58

2023-06-27T17:58

2023-06-27T18:01

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В больнице во Флориде умер Николас Костер, сообщила его дочь Диннин в соцсети. Актеру было 89 лет. Николас Костер родился в Лондоне, детство провел в США. В начале своей карьеры он работал с такими звездами, как Элизабет Тейлор. Зрители запомнили его по роли Лайонела Локриджа в легендарной мыльной опере "Санта-Барбара". Также Костер снимался в проектах "Беверли-Хиллз 90210", "Война миров", "Звездный путь: Следующее поколение", "Она написала убийство", "Закон и порядок", "Молодой Папа" и других. Костер был несколько раз женат. В первом браке у него родились две дочери, а во втором сын. В 2010 году у него завязался роман по переписке с Еленой Бородулиной, 36-летней поклонницей "Санта-Барбары" из России. Через три года фанатка и актер узаконили отношения.

флорида

лондон

сша

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, флорида, лондон, сша, элизабет тейлор