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Умер актер из "Титаника" Лью Палтер

Умер актер из "Титаника" Лью Палтер - РИА Новости, 27.06.2023

Умер актер из "Титаника" Лью Палтер

В 94 года от рака легких умер Лью Палтер, пишет Deadline. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:05

2023-06-27T11:05

2023-06-27T11:05

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В 94 года от рака легких умер Лью Палтер, пишет Deadline. Он снимался в кино и преподавал актерское мастерство. "Студенты его уважали, он призывал искать истину в своей работе и жизни. Его наследие сохранится во многих карьерах, судьбах и историях", — сказал Трэвис Пренстон, декан театральной школы Калифорнийского института искусств. Палтер родился в Бруклине. Театральную карьеру он начал с участия в нью-йоркских спектаклях "Безумная из Шайо", "Враг народа". В качестве режиссера он создал несколько внебродвейских постановок.В 1967 году он дебютировал на телевидении — снялся в сериале "Бежать от твоей жизни". Впоследствии он появился в ТВ-проектах "Команда "А", "Ангелы Чарли", "Коломбо", "Закон Лос-Анджелеса" и других. Он был известен как детектив Кларк в сериале "Дельвеккио" (1976 — 1977). Но больше всего его знают по роли Исидора Штрауса в "Титанике" Джеймса Кэмерона. Прототипом персонажа был германо-американский предприниматель и совладелец крупной сети супермаркетов. Он и его жена Ида отказались садиться шлюпку и отдали свое место работавшей них горничной. В последний раз супругов видели держащимися за руки на палубе. В одной из сцен фильма показали, как Исидор успокаивает Иду в каюте тонущего судна. Вдова Стоктона Раша, погибшего в трагедии с батискафом "Титан", — праправнучка Штраусов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, титаник (судно)