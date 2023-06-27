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Умер актер из "Титаника" Лью Палтер - РИА Новости, 27.06.2023
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Культура
 
11:05 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/znamenitosti-1880645837.html
Умер актер из "Титаника" Лью Палтер
Умер актер из "Титаника" Лью Палтер - РИА Новости, 27.06.2023
Умер актер из "Титаника" Лью Палтер
В 94 года от рака легких умер Лью Палтер, пишет Deadline. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:05
2023-06-27T11:05
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В 94 года от рака легких умер Лью Палтер, пишет Deadline. Он снимался в кино и преподавал актерское мастерство. "Студенты его уважали, он призывал искать истину в своей работе и жизни. Его наследие сохранится во многих карьерах, судьбах и историях", — сказал Трэвис Пренстон, декан театральной школы Калифорнийского института искусств. Палтер родился в Бруклине. Театральную карьеру он начал с участия в нью-йоркских спектаклях "Безумная из Шайо", "Враг народа". В качестве режиссера он создал несколько внебродвейских постановок.В 1967 году он дебютировал на телевидении — снялся в сериале "Бежать от твоей жизни". Впоследствии он появился в ТВ-проектах "Команда "А", "Ангелы Чарли", "Коломбо", "Закон Лос-Анджелеса" и других. Он был известен как детектив Кларк в сериале "Дельвеккио" (1976 — 1977). Но больше всего его знают по роли Исидора Штрауса в "Титанике" Джеймса Кэмерона. Прототипом персонажа был германо-американский предприниматель и совладелец крупной сети супермаркетов. Он и его жена Ида отказались садиться шлюпку и отдали свое место работавшей них горничной. В последний раз супругов видели держащимися за руки на палубе. В одной из сцен фильма показали, как Исидор успокаивает Иду в каюте тонущего судна. Вдова Стоктона Раша, погибшего в трагедии с батискафом "Титан", — праправнучка Штраусов.
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новости культуры, знаменитости, титаник (судно)
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Титаник (судно)
Умер актер из "Титаника" Лью Палтер

Актер из "Титаника" Лью Палтер умер в 94 года

© @catreadpalterЛью Палтер
Лью Палтер
© @catreadpalter
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В 94 года от рака легких умер Лью Палтер, пишет Deadline.
Он снимался в кино и преподавал актерское мастерство.
«
"Студенты его уважали, он призывал искать истину в своей работе и жизни. Его наследие сохранится во многих карьерах, судьбах и историях", — сказал Трэвис Пренстон, декан театральной школы Калифорнийского института искусств.
Палтер родился в Бруклине. Театральную карьеру он начал с участия в нью-йоркских спектаклях "Безумная из Шайо", "Враг народа". В качестве режиссера он создал несколько внебродвейских постановок.
В 1967 году он дебютировал на телевидении — снялся в сериале "Бежать от твоей жизни". Впоследствии он появился в ТВ-проектах "Команда "А", "Ангелы Чарли", "Коломбо", "Закон Лос-Анджелеса" и других. Он был известен как детектив Кларк в сериале "Дельвеккио" (1976 — 1977).
Но больше всего его знают по роли Исидора Штрауса в "Титанике" Джеймса Кэмерона. Прототипом персонажа был германо-американский предприниматель и совладелец крупной сети супермаркетов. Он и его жена Ида отказались садиться шлюпку и отдали свое место работавшей них горничной. В последний раз супругов видели держащимися за руки на палубе. В одной из сцен фильма показали, как Исидор успокаивает Иду в каюте тонущего судна. Вдова Стоктона Раша, погибшего в трагедии с батискафом "Титан", — праправнучка Штраусов.
 
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