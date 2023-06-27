https://ria.ru/20230627/zemletryasenie-1880736341.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 27.06.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Элязыг, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:03
2023-06-27T16:03
2023-06-27T16:03
турция
элязыг (провинция)
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АНКАРА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Элязыг, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 15.40 по местному времени (совпадает с мск) в районе Сивирче. Очаг землетрясения залегал на глубине 4,99 километра.
https://ria.ru/20230625/zemletryasenie-1880271623.html
турция
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турция, элязыг (провинция)
Турция, Элязыг (провинция)
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,1