https://ria.ru/20230627/zemletryasenie-1880736341.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 27.06.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Элязыг, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:03

2023-06-27T16:03

2023-06-27T16:03

турция

элязыг (провинция)

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АНКАРА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Элязыг, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 15.40 по местному времени (совпадает с мск) в районе Сивирче. Очаг землетрясения залегал на глубине 4,99 километра.

https://ria.ru/20230625/zemletryasenie-1880271623.html

турция

элязыг (провинция)

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турция, элязыг (провинция)