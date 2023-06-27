https://ria.ru/20230627/zaymy-1880614008.html
МФО стали выдавать меньшие суммы своим давним заемщикам
МФО стали выдавать меньшие суммы своим давним заемщикам - РИА Новости, 27.06.2023
МФО стали выдавать меньшие суммы своим давним заемщикам
Суммы микрозаймов, которые одобряют повторным клиентам микрофинансовых организаций (МФО), за год стали меньше, а новым клиентам - больше, причина этому... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T05:33
2023-06-27T05:33
2023-06-27T05:33
экономика
россия
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ипотека
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Суммы микрозаймов, которые одобряют повторным клиентам микрофинансовых организаций (МФО), за год стали меньше, а новым клиентам - больше, причина этому ограничения Банка России, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). "В январе-мае 2023 года средняя одобренная сумма повторным клиентам микрофинансовых организаций составила 10,18 тысячи рублей. ... В январе-мае 2022 года средняя одобренная сумма повторным клиентам ... составила 10,42 тысячи рублей", - выяснили аналитики сервиса, проанализировав свыше 100 тысяч заявок на займы "до зарплаты", поступивших со всей России. Новым клиентам в среднем одобрялась сумма в 6,73 тысячи рублей против 6,59 тысячи рублей в прошлом году. "Тенденция к сокращению одобряемых сумм для повторных клиентов обусловлена введением с 1 января 2023 года прямых количественных ограничений на объем выдаваемых займов", - отметили аналитики сервиса. Банк России с начала текущего года ввел такие лимиты по потребительским ссудам для банков и МФО. Регулятор объяснял, что мера нужна для ограничения роста закредитованности граждан. В мае ЦБ ужесточил лимиты - с третьего квартала доля кредитов, выданных МФО заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, не должна превышать 30% от объема установленных лимитов кредитования. В Moneyman добавили, что заемщикам с высокой долговой нагрузкой, как новым, так и постоянным, отказывают в займе или предлагают уменьшенные суммы. В то же время среди новых клиентов есть заемщики, которые раньше брали кредиты в банках, а теперь перешли к МФО. Они обладают не таким высоким уровнем закредитованности, "этим объясняется некоторое увеличение средней одобренной суммы в данном клиентском сегменте". Теперь все большее значение при принятии решения о выдаче займа будет иметь показатель долговой нагрузки, считают в сервисе. Одним из вариантов для кредиторов в таких условиях может стать выдача небольших ссуд до 10 тысяч рублей, на которые лимиты Банка России не распространяются, отметил директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека
МФО стали выдавать меньшие суммы своим давним заемщикам
Moneyman: МФО стали выдавать меньшие суммы своим повторным клиентам
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Суммы микрозаймов, которые одобряют повторным клиентам микрофинансовых организаций (МФО), за год стали меньше, а новым клиентам - больше, причина этому ограничения Банка России, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).
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"В январе-мае 2023 года средняя одобренная сумма повторным клиентам микрофинансовых организаций составила 10,18 тысячи рублей. ... В январе-мае 2022 года средняя одобренная сумма повторным клиентам ... составила 10,42 тысячи рублей", - выяснили аналитики сервиса, проанализировав свыше 100 тысяч заявок на займы "до зарплаты", поступивших со всей России. Новым клиентам в среднем одобрялась сумма в 6,73 тысячи рублей против 6,59 тысячи рублей в прошлом году.
"Тенденция к сокращению одобряемых сумм для повторных клиентов обусловлена введением с 1 января 2023 года прямых количественных ограничений на объем выдаваемых займов", - отметили аналитики сервиса.
Банк России с начала текущего года ввел такие лимиты по потребительским ссудам для банков и МФО. Регулятор объяснял, что мера нужна для ограничения роста закредитованности граждан. В мае ЦБ
ужесточил лимиты - с третьего квартала доля кредитов, выданных МФО заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, не должна превышать 30% от объема установленных лимитов кредитования.
В Moneyman добавили, что заемщикам с высокой долговой нагрузкой, как новым, так и постоянным, отказывают в займе или предлагают уменьшенные суммы. В то же время среди новых клиентов есть заемщики, которые раньше брали кредиты в банках, а теперь перешли к МФО. Они обладают не таким высоким уровнем закредитованности, "этим объясняется некоторое увеличение средней одобренной суммы в данном клиентском сегменте".
Теперь все большее значение при принятии решения о выдаче займа будет иметь показатель долговой нагрузки, считают в сервисе. Одним из вариантов для кредиторов в таких условиях может стать выдача небольших ссуд до 10 тысяч рублей, на которые лимиты Банка России не распространяются, отметил директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.
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