https://ria.ru/20230627/zaymy-1880614008.html

МФО стали выдавать меньшие суммы своим давним заемщикам

МФО стали выдавать меньшие суммы своим давним заемщикам - РИА Новости, 27.06.2023

МФО стали выдавать меньшие суммы своим давним заемщикам

Суммы микрозаймов, которые одобряют повторным клиентам микрофинансовых организаций (МФО), за год стали меньше, а новым клиентам - больше, причина этому... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T05:33

2023-06-27T05:33

2023-06-27T05:33

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154883/79/1548837958_192:123:2680:1523_1920x0_80_0_0_2d8ac7c67551689ee05975d3ba728c90.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Суммы микрозаймов, которые одобряют повторным клиентам микрофинансовых организаций (МФО), за год стали меньше, а новым клиентам - больше, причина этому ограничения Банка России, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). "В январе-мае 2023 года средняя одобренная сумма повторным клиентам микрофинансовых организаций составила 10,18 тысячи рублей. ... В январе-мае 2022 года средняя одобренная сумма повторным клиентам ... составила 10,42 тысячи рублей", - выяснили аналитики сервиса, проанализировав свыше 100 тысяч заявок на займы "до зарплаты", поступивших со всей России. Новым клиентам в среднем одобрялась сумма в 6,73 тысячи рублей против 6,59 тысячи рублей в прошлом году. "Тенденция к сокращению одобряемых сумм для повторных клиентов обусловлена введением с 1 января 2023 года прямых количественных ограничений на объем выдаваемых займов", - отметили аналитики сервиса. Банк России с начала текущего года ввел такие лимиты по потребительским ссудам для банков и МФО. Регулятор объяснял, что мера нужна для ограничения роста закредитованности граждан. В мае ЦБ ужесточил лимиты - с третьего квартала доля кредитов, выданных МФО заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, не должна превышать 30% от объема установленных лимитов кредитования. В Moneyman добавили, что заемщикам с высокой долговой нагрузкой, как новым, так и постоянным, отказывают в займе или предлагают уменьшенные суммы. В то же время среди новых клиентов есть заемщики, которые раньше брали кредиты в банках, а теперь перешли к МФО. Они обладают не таким высоким уровнем закредитованности, "этим объясняется некоторое увеличение средней одобренной суммы в данном клиентском сегменте". Теперь все большее значение при принятии решения о выдаче займа будет иметь показатель долговой нагрузки, считают в сервисе. Одним из вариантов для кредиторов в таких условиях может стать выдача небольших ссуд до 10 тысяч рублей, на которые лимиты Банка России не распространяются, отметил директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

https://ria.ru/20230201/kredit-1848839116.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека