https://ria.ru/20230627/zayavki-1880681392.html

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом - РИА Новости, 27.06.2023

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открывает второй прием заявок на компенсацию затрат на самостоятельное участие в выставках и ярмарках за рубежом,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:41

2023-06-27T12:41

2023-06-27T12:41

российский экспортный центр (рэц)

экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открывает второй прием заявок на компенсацию затрат на самостоятельное участие в выставках и ярмарках за рубежом, сообщает центр."29 июня 2023 года в 09:00 (мск) начнется прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в рамках постановления правительства Российской Федерации от 20 декабря 2020 года № 2316. Соответствующее объявление размещено на сайте Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.Прием заявок продлится до 23:59 (мск) 17 июля 2023 года. Подать онлайн-заявку можно на цифровой платформе "Мой экспорт"."Мы уже во второй раз в этом году открываем прием заявок на господдержку самостоятельного участия в выставках и ярмарках за рубежом. Это один из самых эффективных инструментов установления контактов с зарубежными партнерами, и государственная поддержка по этому направлению пользуется большим спросом, особенно в условиях переориентации экспорта на новые рынки", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Малые и средние предприятия могут компенсировать до 700 тысяч рублей, а крупный бизнес - до 2 миллионов рублей. Среди компенсируемых затрат - аренда выставочной площади и регистрационный сбор за участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии.Компенсация экспортерам предоставляется по результатам конкурсного отбора заявок. Поддержку можно получить до трех раз (по трем разным мероприятиям) в течение одного календарного года. Компенсируются затраты на участие в мероприятиях, прошедших в 2022-2023 годах.Одним из основных условий для получения поддержки является превышение стоимостного объема экспортных контрактов, заключенных в период с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, над суммой запрашиваемой поддержки не менее чем в 9 раз. Список документов, подробности программы и условия получения компенсации можно найти на сайте РЭЦ, а также на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20230622/pavilony-1879764009.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб)