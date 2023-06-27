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РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом - РИА Новости, 27.06.2023
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12:41 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/zayavki-1880681392.html
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом - РИА Новости, 27.06.2023
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открывает второй прием заявок на компенсацию затрат на самостоятельное участие в выставках и ярмарках за рубежом,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:41
2023-06-27T12:41
российский экспортный центр (рэц)
экономика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открывает второй прием заявок на компенсацию затрат на самостоятельное участие в выставках и ярмарках за рубежом, сообщает центр."29 июня 2023 года в 09:00 (мск) начнется прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в рамках постановления правительства Российской Федерации от 20 декабря 2020 года № 2316. Соответствующее объявление размещено на сайте Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.Прием заявок продлится до 23:59 (мск) 17 июля 2023 года. Подать онлайн-заявку можно на цифровой платформе "Мой экспорт"."Мы уже во второй раз в этом году открываем прием заявок на господдержку самостоятельного участия в выставках и ярмарках за рубежом. Это один из самых эффективных инструментов установления контактов с зарубежными партнерами, и государственная поддержка по этому направлению пользуется большим спросом, особенно в условиях переориентации экспорта на новые рынки", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Малые и средние предприятия могут компенсировать до 700 тысяч рублей, а крупный бизнес - до 2 миллионов рублей. Среди компенсируемых затрат - аренда выставочной площади и регистрационный сбор за участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии.Компенсация экспортерам предоставляется по результатам конкурсного отбора заявок. Поддержку можно получить до трех раз (по трем разным мероприятиям) в течение одного календарного года. Компенсируются затраты на участие в мероприятиях, прошедших в 2022-2023 годах.Одним из основных условий для получения поддержки является превышение стоимостного объема экспортных контрактов, заключенных в период с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, над суммой запрашиваемой поддержки не менее чем в 9 раз. Список документов, подробности программы и условия получения компенсации можно найти на сайте РЭЦ, а также на цифровой платформе "Мой экспорт".
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российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открывает второй прием заявок на компенсацию затрат на самостоятельное участие в выставках и ярмарках за рубежом, сообщает центр.
"29 июня 2023 года в 09:00 (мск) начнется прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в рамках постановления правительства Российской Федерации от 20 декабря 2020 года № 2316. Соответствующее объявление размещено на сайте Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.
Прием заявок продлится до 23:59 (мск) 17 июля 2023 года. Подать онлайн-заявку можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
«
"Мы уже во второй раз в этом году открываем прием заявок на господдержку самостоятельного участия в выставках и ярмарках за рубежом. Это один из самых эффективных инструментов установления контактов с зарубежными партнерами, и государственная поддержка по этому направлению пользуется большим спросом, особенно в условиях переориентации экспорта на новые рынки", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Малые и средние предприятия могут компенсировать до 700 тысяч рублей, а крупный бизнес - до 2 миллионов рублей. Среди компенсируемых затрат - аренда выставочной площади и регистрационный сбор за участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии.
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Компенсация экспортерам предоставляется по результатам конкурсного отбора заявок. Поддержку можно получить до трех раз (по трем разным мероприятиям) в течение одного календарного года. Компенсируются затраты на участие в мероприятиях, прошедших в 2022-2023 годах.
Одним из основных условий для получения поддержки является превышение стоимостного объема экспортных контрактов, заключенных в период с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, над суммой запрашиваемой поддержки не менее чем в 9 раз. Список документов, подробности программы и условия получения компенсации можно найти на сайте РЭЦ, а также на цифровой платформе "Мой экспорт".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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