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Евраев: Ярославская область вышла на третье место в ЦФО по уровню зарплат - РИА Новости, 27.06.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:07 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/zarplaty-1880753510.html
Евраев: Ярославская область вышла на третье место в ЦФО по уровню зарплат
Евраев: Ярославская область вышла на третье место в ЦФО по уровню зарплат - РИА Новости, 27.06.2023
Евраев: Ярославская область вышла на третье место в ЦФО по уровню зарплат
Ярославская область вышла на третье место в ЦФО по уровню зарплат, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:07
2023-06-27T17:07
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Ярославская область вышла на третье место в ЦФО по уровню зарплат, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "На 1 апреля средняя заработная плата жителей региона составляла 48,7 тысячи рублей. На сегодняшний день, я уверен, что мы уже прошли порог в 50 тысяч рублей и стали третьими в ЦФО по этому показателю", – цитирует пресс-служба правительства Ярославской области выступление Евраева на заседании облдумы. По словам губернатора, серьезным образом в области снизился уровень безработицы – до 0,7%. Рост объема инвестиций в основной капитал в регионе по итогам первого квартала составил 114,1%, в то время как среднероссийский показатель – 100,7%. "Индекс промышленного производства – 109,2%, что на 8,6% выше среднего по России. По этому показателю Ярославская область занимает первое место в Центральном федеральном округе", - подчеркнул губернатор. Отдельно Михаил Евраев в своем выступлении, как отмечает областное правительство, остановился на бюджетной политике региона. Он отметил, что расходы областного бюджета в прошлом году по сравнению с 2021 годом выросли на 17,8% – до 107,1 миллиарда рублей и на данный момент составляют уже 126 миллиардов рублей. Губернатор сообщил, что в этом году правительство области погасило коммерческий долг на 1 миллиард рублей, и сейчас он составляет 10,6 миллиарда рублей. "Мы провели и значительное финансовое оздоровление муниципальных бюджетов, также погасив их коммерческие долги, приняв обязательства по ним на областной уровень. Сейчас у органов местного самоуправления запрет на использование коммерческих кредитов. Кроме того, мы простили им долги перед региональным бюджетом", - заявил Михаил Евраев, подчеркнув, что задача областного правительства – сделать так, чтобы муниципальные образования региона стали более сильными и самостоятельными.
https://ria.ru/20230626/proekty-1880528443.html
https://ria.ru/20230623/yaroslavl-1880059704.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

Евраев: Ярославская область вышла на третье место в ЦФО по уровню зарплат

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Ярославская область вышла на третье место в ЦФО по уровню зарплат, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"На 1 апреля средняя заработная плата жителей региона составляла 48,7 тысячи рублей. На сегодняшний день, я уверен, что мы уже прошли порог в 50 тысяч рублей и стали третьими в ЦФО по этому показателю", – цитирует пресс-служба правительства Ярославской области выступление Евраева на заседании облдумы.
По словам губернатора, серьезным образом в области снизился уровень безработицы – до 0,7%. Рост объема инвестиций в основной капитал в регионе по итогам первого квартала составил 114,1%, в то время как среднероссийский показатель – 100,7%.
"Индекс промышленного производства – 109,2%, что на 8,6% выше среднего по России. По этому показателю Ярославская область занимает первое место в Центральном федеральном округе", - подчеркнул губернатор.
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Отдельно Михаил Евраев в своем выступлении, как отмечает областное правительство, остановился на бюджетной политике региона. Он отметил, что расходы областного бюджета в прошлом году по сравнению с 2021 годом выросли на 17,8% – до 107,1 миллиарда рублей и на данный момент составляют уже 126 миллиардов рублей.
Губернатор сообщил, что в этом году правительство области погасило коммерческий долг на 1 миллиард рублей, и сейчас он составляет 10,6 миллиарда рублей.
"Мы провели и значительное финансовое оздоровление муниципальных бюджетов, также погасив их коммерческие долги, приняв обязательства по ним на областной уровень. Сейчас у органов местного самоуправления запрет на использование коммерческих кредитов. Кроме того, мы простили им долги перед региональным бюджетом", - заявил Михаил Евраев, подчеркнув, что задача областного правительства – сделать так, чтобы муниципальные образования региона стали более сильными и самостоятельными.
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