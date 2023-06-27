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КС вступился за сторожа, которому недоплачивали за работу ночью

КС вступился за сторожа, которому недоплачивали за работу ночью - РИА Новости, 27.06.2023

КС вступился за сторожа, которому недоплачивали за работу ночью

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело сторожа, которому недоплачивали за работу в ночное время при окладе на уровне 3 тысяч рублей, следует РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:48

2023-06-27T11:48

2023-06-27T11:48

россия

кемеровская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело сторожа, которому недоплачивали за работу в ночное время при окладе на уровне 3 тысяч рублей, следует из материалов суда. КС во вторник провозгласил постановление по делу о проверке конституционности первой части статьи 152 Трудового кодекса (ТК) РФ и второго абзаца постановления правительства РФ "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время". В соответствии этих норм Основному закону усомнился житель Кемеровской области Сергей Иваниченко, слушания по его жалобе прошли 25 мая. История вопросаСогласно материалам КС России, Иваниченко более четырех лет работает по сменному графику сторожем в муниципальном казенном учреждении Анжеро-Судженского городского округа (Кемеровская область) "Центр бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания учреждений культуры". Он получает оклад, который с января 2020 года составляет 3,22 тысячи рублей, и надбавку за выслугу лет. К заработной плате применяется районный коэффициент (1,3), также производится доплата до МРОТ. Считая, что работодатель неправильно начисляет ему заработную плату, заявитель обратился в суд. По его мнению, существующий способ расчета не обеспечивает повышенную оплату его работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, а потому в компенсационных выплатах следует исходить из МРОТ, а не из оклада. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования заявителя, однако вышестоящие суды изменили это решение, снизив взысканную с работодателя сумму недоначисленной заработной платы на основании того, что требование рассчитывать компенсационные выплаты на основе МРОТ "основано на неверном толковании норм материального права". Позиция заявителя"По мнению заявителя, оспариваемые нормы не соответствуют Конституции РФ,.. так как позволяют исчислять размер оплаты сверхурочной работы и работы в ночное время, исходя только из оклада работника, причем установленного в размере менее МРОТ. Такой подход не только не обеспечивает повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, но и позволяет оплачивать его в меньшем размере, чем обычную работу", - приводится в материалах КС России позиция заявителя. Позиция судаКак отметил Конституционный суд, условия работы в ночное время отклоняются от нормальных, и она оплачивается в повышенном размере. При этом, по оценке КС, если тарифная ставка или оклад работника оказывается меньше МРОТ, то установленный правительством РФ минимальный размер повышения оплаты работы в ночное время увеличивает зарплату "лишь формально", не обеспечивая адекватную компенсацию. "Повышенная оплата сверхурочных и работы в ночное время не может входить в зарплату, не превышающую МРОТ. Иначе при установлении тарифных ставок и окладов менее МРОТ и применения "доплат до МРОТ" повышенная оплата труда при отклонении условий работы от нормальных будет поглощаться этими доплатами. Что не согласуется с правовой природой МРОТ как конституционной гарантии и с целевым предназначением этих выплат", - приводится в релизе КС его позиция. Хотя зарплата работника наряду с окладом или тарифной ставкой может включать в себя компенсационные и стимулирующие выплаты, законодательство не устанавливает допустимого соотношения между этими составляющими, указал КС России. Также не определено, какие именно выплаты в структуре зарплаты подлежат увеличению при оплате сверхурочных работ. Соответственно, зачастую сверхурочная работа оплачивается, исходя из размера тарифной ставки или оклада, которые, как правило, составляют не более 10–25% зарплаты. В результате за сверхурочную работу можно получить даже меньше, чем за тот же труд в пределах рабочего дня. Как указал КС, компенсационные и стимулирующие выплаты являются "неотъемлемой частью оплаты труда" и должны начисляться за все отработанное время (в том числе сверхурочно). Иное, по оценке Конституционного суда, приводило бы к "недопустимому снижению" зарплаты работников, трудившихся сверхурочно, и ухудшению их положения по сравнению с теми, кто выполняет ту же работу в нормальных условиях. "Таким образом, оспариваемая норма ТК РФ не согласуется с принципами равенства, справедливости, уважения человека труда, нарушает право на справедливую оплату труда и признается неконституционной", - приводится в релизе вывод КС России. Законодателю надлежит внести в правовое регулирование соответствующие изменения. До этого работнику гарантируется зарплата не ниже МРОТ без учета дополнительных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. А время, отработанное сверхурочно, должно оплачиваться сверх заработной платы из расчета увеличенной в полтора либо два раза тарифной ставки или оклада с начислением всех компенсационных и стимулирующих выплат. Дело заявителя подлежит пересмотру, заключается в релизе КС РФ.

https://realty.ria.ru/20230426/ks-1867898415.html

https://ria.ru/20230616/mrot-1878760331.html

https://ria.ru/20230626/oplata-1880381005.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кемеровская область, общество