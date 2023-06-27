https://ria.ru/20230627/zaporozhe-1880795632.html

В Раде назвали предложение о переименовании Запорожья маразмом

В Раде назвали предложение о переименовании Запорожья маразмом - РИА Новости, 27.06.2023

В Раде назвали предложение о переименовании Запорожья маразмом

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал "маразмом" предложение национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T21:48

2023-06-27T21:48

2023-06-27T22:05

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максим бужанский

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал "маразмом" предложение национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город Запорожье, сообщило издание "Страна.ua", опубликовав видео выступления политика. "Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? Смотрите, все, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам. Скажите, это не маразм? По-моему, это маразм", — сказал он.Бужанский также добавил, что теперь властям вместо того, чтобы думать "о безопасности людей и о подготовке к зиме", придется доказывать, на основании чего необходимо переименовать город. Ранее украинская Нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих к переименованию числится и город Запорожье. Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое. На это у местных властей есть шесть месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная рада. Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, украина, россия, максим бужанский, верховная рада украины