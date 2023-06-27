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В Раде назвали предложение о переименовании Запорожья маразмом - РИА Новости, 27.06.2023
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21:48 27.06.2023 (обновлено: 22:05 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/zaporozhe-1880795632.html
В Раде назвали предложение о переименовании Запорожья маразмом
В Раде назвали предложение о переименовании Запорожья маразмом - РИА Новости, 27.06.2023
В Раде назвали предложение о переименовании Запорожья маразмом
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал "маразмом" предложение национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:48
2023-06-27T22:05
в мире
запорожье
украина
россия
максим бужанский
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал "маразмом" предложение национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город Запорожье, сообщило издание "Страна.ua", опубликовав видео выступления политика. &quot;Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? Смотрите, все, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам. Скажите, это не маразм? По-моему, это маразм&quot;, — сказал он.Бужанский также добавил, что теперь властям вместо того, чтобы думать "о безопасности людей и о подготовке к зиме", придется доказывать, на основании чего необходимо переименовать город. Ранее украинская Нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих к переименованию числится и город Запорожье. Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое. На это у местных властей есть шесть месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная рада. Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html
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в мире, запорожье, украина, россия, максим бужанский, верховная рада украины
В мире, Запорожье, Украина, Россия, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины
В Раде назвали предложение о переименовании Запорожья маразмом

Депутат Рады Бужанский назвал предложение Нацкомиссии о переименовании Запорожья маразмом

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал "маразмом" предложение национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город Запорожье, сообщило издание "Страна.ua", опубликовав видео выступления политика.
«

"Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? Смотрите, все, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам. Скажите, это не маразм? По-моему, это маразм", — сказал он.

Бужанский также добавил, что теперь властям вместо того, чтобы думать "о безопасности людей и о подготовке к зиме", придется доказывать, на основании чего необходимо переименовать город.
Ранее украинская Нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации".
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В числе подлежащих к переименованию числится и город Запорожье. Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое. На это у местных властей есть шесть месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная рада.
Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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