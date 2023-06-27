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Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов - РИА Новости, 27.06.2023
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16:07 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/zakonotvorchestvo-1880737030.html
Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов
Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов - РИА Новости, 27.06.2023
Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о штрафах и уголовной ответственности до десяти лет для коллекторов за угрозы и... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:07
2023-06-27T16:07
общество
вячеслав володин
василий пискарев
ярослав нилов
госдума рф
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о штрафах и уголовной ответственности до десяти лет для коллекторов за угрозы и действия, "направленные на возврат просроченной задолженности". "Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких", - отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту. За эти действия коллекторам предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Также предусматривается повышенная ответственность за совершение указанных действий: в случае если они будут совершены группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с уничтожением или повреждением имущества, в крупном размере. В данном случае, обвиняемым может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того за совершение таких правонарушений организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или в особо крупном размере, будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Инициативу прокомментировал глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР). "Сегодня рассмотрим в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов. Это - угрозы применения насилия или повреждения имущества, шантаж распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как самого должника, так и его родных и близких... Причем, речь как о самих работниках банков или микрофинансовых организаций, так и о тех, кому они долг переуступили- то есть о коллекторах", - написал он в своем телеграм-канале. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данное решение защищает граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. "Беспределу коллекторов положен конец", - написал Володин в своем телеграм-канале. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) во время обсуждения законопроекта на пленарном заседании, выступая с трибуны, достал наручники, а в своем выступлении призвал совсем запретить коллекторскую деятельность.
https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html
https://ria.ru/20230203/kollektor-1849509789.html
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общество, вячеслав володин, василий пискарев, ярослав нилов, госдума рф, единая россия, лдпр
Общество, Вячеслав Володин, Василий Пискарев, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР
Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов

Госдума приняла закон об уголовной ответственности до десяти лет для коллекторов за угрозы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о штрафах и уголовной ответственности до десяти лет для коллекторов за угрозы и действия, "направленные на возврат просроченной задолженности".
«
"Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких", - отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.
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За эти действия коллекторам предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Также предусматривается повышенная ответственность за совершение указанных действий: в случае если они будут совершены группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с уничтожением или повреждением имущества, в крупном размере. В данном случае, обвиняемым может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Кроме того за совершение таких правонарушений организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или в особо крупном размере, будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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Инициативу прокомментировал глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР).
«
"Сегодня рассмотрим в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов. Это - угрозы применения насилия или повреждения имущества, шантаж распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как самого должника, так и его родных и близких... Причем, речь как о самих работниках банков или микрофинансовых организаций, так и о тех, кому они долг переуступили- то есть о коллекторах", - написал он в своем телеграм-канале.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данное решение защищает граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. "Беспределу коллекторов положен конец", - написал Володин в своем телеграм-канале.
Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) во время обсуждения законопроекта на пленарном заседании, выступая с трибуны, достал наручники, а в своем выступлении призвал совсем запретить коллекторскую деятельность.
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ОбществоВячеслав ВолодинВасилий ПискаревЯрослав НиловГосдума РФЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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