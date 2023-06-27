https://ria.ru/20230627/zaderzhanie-1880632214.html
Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ
Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023
Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ
Силовики задержали жителя Нальчика, который попытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:47
2023-06-27T09:47
2023-06-27T10:42
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
нальчик
россия
фсб
украина
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Силовики задержали жителя Нальчика, который попытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", — отметили в пресс-службе.Как утверждается, мужчина связался с "членом военизированного подразделения, входящего в состав Вооруженных сил Украины", получив от него инструкции, закупился медикаментами, "в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия", после чего попытался уехать. Где именно его задержали, не уточняется.Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену.
https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880408712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, нальчик, россия, фсб, украина
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Нальчик, Россия, ФСБ, Украина
Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ
Жителя Нальчика задержали при выезде через Белоруссию за попытку примкнуть к ВСУ
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Силовики задержали жителя Нальчика, который попытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", — отметили в пресс-службе.
Как утверждается, мужчина связался с "членом военизированного подразделения, входящего в состав Вооруженных сил Украины", получив от него инструкции, закупился медикаментами, "в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия", после чего попытался уехать. Где именно его задержали, не уточняется.
Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену.
Жителя Приамурья задержали за госизмену