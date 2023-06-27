https://ria.ru/20230627/zaderzhanie-1880632214.html

Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ

Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023

Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ

Силовики задержали жителя Нальчика, который попытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:47

2023-06-27T09:47

2023-06-27T10:42

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

нальчик

россия

фсб

украина

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Силовики задержали жителя Нальчика, который попытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", — отметили в пресс-службе.Как утверждается, мужчина связался с "членом военизированного подразделения, входящего в состав Вооруженных сил Украины", получив от него инструкции, закупился медикаментами, "в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия", после чего попытался уехать. Где именно его задержали, не уточняется.Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену.

https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880408712.html

нальчик

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, нальчик, россия, фсб, украина