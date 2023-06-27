https://ria.ru/20230627/vsu-1880731809.html

В США рассказали, что поразило украинцев при попытке штурма позиций россиян

В США рассказали, что поразило украинцев при попытке штурма позиций россиян - РИА Новости, 27.06.2023

В США рассказали, что поразило украинцев при попытке штурма позиций россиян

Украинские военные, пытавшиеся штурмовать российские позиции, не ожидали такого жесткого отпора, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:42

2023-06-27T15:42

2023-06-27T15:47

политика

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украинские военные, пытавшиеся штурмовать российские позиции, не ожидали такого жесткого отпора, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту."Российская армия, возможно, самая профессиональная в Европе. Эти мобилизованные ребята не только отлично подготовлены, они еще и, черт возьми, очень храбрые, они стоят твердо. Украинцы говорят: "Мы ожидали, что эти парни побегут, но они сражаются за каждый дюйм", — рассказал Риттер.По его словам, россияне действуют разумно, подпуская подразделения ВСУ поближе, чтобы их было удобно разгромить.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Киев не только не добился успеха во время контрнаступления, но и понес большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники, переданной ВСУ странами НАТО.

https://ria.ru/20230627/udar-1880670610.html

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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато