https://ria.ru/20230627/vsu-1880684369.html

Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2023

Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области

Украинские войска пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:52

2023-06-27T12:52

2023-06-27T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Ранее во вторник он сообщал, что тяжелые бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе. "На ореховском направлении... нацисты попёрли в новое наступление в районе населённого пункта Работино. Работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники", - написал Рогов. По его словам, враг пытается продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее им захваченные, но затем потерянные в результате вчерашней контратаки позиции. Работает артиллерия, минометы, "идёт стрелковый бой высокой интенсивности", подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр