https://ria.ru/20230627/vsu-1880684369.html
Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2023
Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области
Украинские войска пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:52
2023-06-27T12:52
2023-06-27T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Ранее во вторник он сообщал, что тяжелые бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе. "На ореховском направлении... нацисты попёрли в новое наступление в районе населённого пункта Работино. Работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники", - написал Рогов. По его словам, враг пытается продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее им захваченные, но затем потерянные в результате вчерашней контратаки позиции. Работает артиллерия, минометы, "идёт стрелковый бой высокой интенсивности", подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил, что ВСУ пошли в новое наступление в районе Работино Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости.
Украинские войска пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
.
Ранее во вторник он сообщал, что тяжелые бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе.
"На ореховском направлении... нацисты попёрли в новое наступление в районе населённого пункта Работино. Работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники", - написал Рогов.
По его словам, враг пытается продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее им захваченные, но затем потерянные в результате вчерашней контратаки позиции. Работает артиллерия, минометы, "идёт стрелковый бой высокой интенсивности", подчеркнул Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине