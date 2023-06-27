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Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/vsu-1880684369.html
Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2023
Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области
Украинские войска пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:52
2023-06-27T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Ранее во вторник он сообщал, что тяжелые бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе. "На ореховском направлении... нацисты попёрли в новое наступление в районе населённого пункта Работино. Работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники", - написал Рогов. По его словам, враг пытается продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее им захваченные, но затем потерянные в результате вчерашней контратаки позиции. Работает артиллерия, минометы, "идёт стрелковый бой высокой интенсивности", подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил, что ВСУ пошли в новое наступление в районе Работино Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска пошли в новое наступление на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
Ранее во вторник он сообщал, что тяжелые бои продолжаются на запорожском фронте, украинские войска пытаются продвигаться на Времевском выступе.
"На ореховском направлении... нацисты попёрли в новое наступление в районе населённого пункта Работино. Работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники", - написал Рогов.
По его словам, враг пытается продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее им захваченные, но затем потерянные в результате вчерашней контратаки позиции. Работает артиллерия, минометы, "идёт стрелковый бой высокой интенсивности", подчеркнул Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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