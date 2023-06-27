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Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/vsu-1880640065.html
Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку
Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку - РИА Новости, 27.06.2023
Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку
Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге в аптеку, затем был отправлен на подготовку в Словакию, где психологи внушали украинцам, что... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:08
2023-06-27T10:08
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге в аптеку, затем был отправлен на подготовку в Словакию, где психологи внушали украинцам, что "русских надо убивать". Видео предоставило Минобороны РФ. "Я ехал в город, в аптеку, покупал медикаменты ребенку, и подошли из военкомата люди, вручили мне повестку и сразу забрали меня. Возили нас за границу, в Словакию, там обучали нас американские инструктора", - сказал Григорий Замиховский. По его словам, во время подготовки с военнослужащими работали психологи, которые убеждали украинцев, что "русские солдаты плохие, их надо убивать". Он добавил, что сдался сразу, как начался штурм, потому что не хотел умирать.
https://ria.ru/20230617/ukraina-1878828818.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку

Минобороны показало видео с украинским пленным, получившим повестку по дороге в аптеку

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге в аптеку, затем был отправлен на подготовку в Словакию, где психологи внушали украинцам, что "русских надо убивать". Видео предоставило Минобороны РФ.
"Я ехал в город, в аптеку, покупал медикаменты ребенку, и подошли из военкомата люди, вручили мне повестку и сразу забрали меня. Возили нас за границу, в Словакию, там обучали нас американские инструктора", - сказал Григорий Замиховский.
По его словам, во время подготовки с военнослужащими работали психологи, которые убеждали украинцев, что "русские солдаты плохие, их надо убивать". Он добавил, что сдался сразу, как начался штурм, потому что не хотел умирать.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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