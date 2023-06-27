https://ria.ru/20230627/vsu-1880640065.html
Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку
Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку - РИА Новости, 27.06.2023
Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку
Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге в аптеку, затем был отправлен на подготовку в Словакию, где психологи внушали украинцам, что... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:08
2023-06-27T10:08
2023-06-27T10:08
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге в аптеку, затем был отправлен на подготовку в Словакию, где психологи внушали украинцам, что "русских надо убивать". Видео предоставило Минобороны РФ. "Я ехал в город, в аптеку, покупал медикаменты ребенку, и подошли из военкомата люди, вручили мне повестку и сразу забрали меня. Возили нас за границу, в Словакию, там обучали нас американские инструктора", - сказал Григорий Замиховский. По его словам, во время подготовки с военнослужащими работали психологи, которые убеждали украинцев, что "русские солдаты плохие, их надо убивать". Он добавил, что сдался сразу, как начался штурм, потому что не хотел умирать.
https://ria.ru/20230617/ukraina-1878828818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку
Минобороны показало видео с украинским пленным, получившим повестку по дороге в аптеку
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге в аптеку, затем был отправлен на подготовку в Словакию, где психологи внушали украинцам, что "русских надо убивать". Видео предоставило Минобороны РФ.
"Я ехал в город, в аптеку, покупал медикаменты ребенку, и подошли из военкомата люди, вручили мне повестку и сразу забрали меня. Возили нас за границу, в Словакию, там обучали нас американские инструктора", - сказал Григорий Замиховский.
По его словам, во время подготовки с военнослужащими работали психологи, которые убеждали украинцев, что "русские солдаты плохие, их надо убивать". Он добавил, что сдался сразу, как начался штурм, потому что не хотел умирать.
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку