https://ria.ru/20230627/vsu-1880640065.html

Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку

Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку - РИА Новости, 27.06.2023

Украинский пленный рассказал, как пошел в аптеку и получил повестку

Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге в аптеку, затем был отправлен на подготовку в Словакию, где психологи внушали украинцам, что... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:08

2023-06-27T10:08

2023-06-27T10:08

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге в аптеку, затем был отправлен на подготовку в Словакию, где психологи внушали украинцам, что "русских надо убивать". Видео предоставило Минобороны РФ. "Я ехал в город, в аптеку, покупал медикаменты ребенку, и подошли из военкомата люди, вручили мне повестку и сразу забрали меня. Возили нас за границу, в Словакию, там обучали нас американские инструктора", - сказал Григорий Замиховский. По его словам, во время подготовки с военнослужащими работали психологи, которые убеждали украинцев, что "русские солдаты плохие, их надо убивать". Он добавил, что сдался сразу, как начался штурм, потому что не хотел умирать.

https://ria.ru/20230617/ukraina-1878828818.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр