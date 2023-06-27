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В Кремле ответили на вопрос о встрече представителей ядерных держав в Каире
В Кремле ответили на вопрос о встрече представителей ядерных держав в Каире - РИА Новости, 27.06.2023
В Кремле ответили на вопрос о встрече представителей ядерных держав в Каире
Встречу представителей пятерки ядерных держав в Каире нельзя рассматривать как подготовку к встрече лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:04
2023-06-27T14:04
2023-06-27T14:04
каир (город)
дмитрий песков
россия
в мире
египет
ядерное оружие
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Встречу представителей пятерки ядерных держав в Каире нельзя рассматривать как подготовку к встрече лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, нельзя", - ответил Песков на вопрос, можно ли считать встречу представителей пятерки ядерных держав в Каире подготовкой к встрече лидеров.
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каир (город), дмитрий песков, россия, в мире, египет, ядерное оружие
Каир (город), Дмитрий Песков, Россия, В мире, Египет, Ядерное оружие
В Кремле ответили на вопрос о встрече представителей ядерных держав в Каире
Песков призвал не считать встречу в Каире подготовкой к переговорам лидеров ядерных держав