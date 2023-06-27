https://ria.ru/20230627/vstrecha-1880704280.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече представителей ядерных держав в Каире

В Кремле ответили на вопрос о встрече представителей ядерных держав в Каире - РИА Новости, 27.06.2023

В Кремле ответили на вопрос о встрече представителей ядерных держав в Каире

Встречу представителей пятерки ядерных держав в Каире нельзя рассматривать как подготовку к встрече лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:04

2023-06-27T14:04

2023-06-27T14:04

каир (город)

дмитрий песков

россия

в мире

египет

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Встречу представителей пятерки ядерных держав в Каире нельзя рассматривать как подготовку к встрече лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, нельзя", - ответил Песков на вопрос, можно ли считать встречу представителей пятерки ядерных держав в Каире подготовкой к встрече лидеров.

https://ria.ru/20221130/yadernoe-1835371964.html

каир (город)

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каир (город), дмитрий песков, россия, в мире, египет, ядерное оружие