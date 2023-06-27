https://ria.ru/20230627/vonnosluzhaschie-1880722708.html

Путин отметил роль военнослужащих в подавлении мятежа

Путин отметил роль военнослужащих в подавлении мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Путин отметил роль военнослужащих в подавлении мятежа

Особую роль в подавлении вооруженного мятежа группы "Вагнер" сыграли военнослужащие минобороны РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, и выразил им слова... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:03

2023-06-27T15:03

2023-06-27T15:23

попытка вооруженного мятежа

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Особую роль в подавлении вооруженного мятежа группы "Вагнер" сыграли военнослужащие минобороны РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, и выразил им слова благодарности.На встрече с военнослужащими минобороны РФ Путин напомнил, что сегодня встречался на Соборной площади Кремля с представителями Минобороны РФ, Росгвардии, спецслужб ФСБ и МВД и поблагодарил их за подготовку к отражению вооруженного мятежа."Но особую роль в этом безусловно сыграли вы – вы и ваши товарищи. И за это вам особые слова благодарности", - сказал Путин участникам встречи.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

попытка вооруженного мятежа, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия