https://ria.ru/20230627/vonnosluzhaschie-1880722708.html
Путин отметил роль военнослужащих в подавлении мятежа
Путин отметил роль военнослужащих в подавлении мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Путин отметил роль военнослужащих в подавлении мятежа
Особую роль в подавлении вооруженного мятежа группы "Вагнер" сыграли военнослужащие минобороны РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, и выразил им слова... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:03
2023-06-27T15:03
2023-06-27T15:23
попытка вооруженного мятежа
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Особую роль в подавлении вооруженного мятежа группы "Вагнер" сыграли военнослужащие минобороны РФ, заявил президент РФ Владимир Путин, и выразил им слова благодарности.На встрече с военнослужащими минобороны РФ Путин напомнил, что сегодня встречался на Соборной площади Кремля с представителями Минобороны РФ, Росгвардии, спецслужб ФСБ и МВД и поблагодарил их за подготовку к отражению вооруженного мятежа."Но особую роль в этом безусловно сыграли вы – вы и ваши товарищи. И за это вам особые слова благодарности", - сказал Путин участникам встречи.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
попытка вооруженного мятежа, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Попытка вооруженного мятежа, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Путин отметил роль военнослужащих в подавлении мятежа
Путин: особую роль в подавлении вооруженного мятежа сыграли военнослужащие Минобороны