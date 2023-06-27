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VK Fest объявил хедлайнеров Знание.Лекторий - РИА Новости, 27.06.2023
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15:05 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/vkontakte-1880722002.html
VK Fest объявил хедлайнеров Знание.Лекторий
VK Fest объявил хедлайнеров Знание.Лекторий - РИА Новости, 27.06.2023
VK Fest объявил хедлайнеров Знание.Лекторий
В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге гостей VK Fest ждет насыщенная программа Знание.Лекторий, организованная совместно с Российским обществом "Знание"... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:05
2023-06-27T15:05
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МОСКВА, 27 июня — РИА Новости. В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге гостей VK Fest ждет насыщенная программа Знание.Лекторий, организованная совместно с Российским обществом "Знание". Хедлайнерами станут знаменитые актеры, художники, путешественники, ученые, спортсмены, юмористы, журналисты и многие другие.Зрители VK Fest смогут посетить лекции о кинематографе, образовании, медицине, изобразительном искусстве, спорте и многом другом с участием спикеров. Хедлайнерами Знание.Лекторий в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля станут Дмитрий Харатьян, Сергей Минаев, Snailkick, Дмитрий Смит, Борис Смолкин, Виктор Минков, Андрей Мостовой и Денис Казанский. О стендапе как новом русском рок-н-ролле расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов.Во второй день работы лектория в Санкт-Петербурге модератором встречи будет Ирина Тиусонина, о красоте расскажут Анатоль Вовк и Оля RedAutumn. Артем Мороз поговорит с модератором встречи Евгением Вяхиревым про жизнь, любовь и их отражение в цифровом искусстве. В финале дня Евгений Чебатков и Расул Чабдаров представят стендап-проект "История на ночь: мемы русского интернета".В Сириусе для гостей Знание.Лекторий на VK Fest 8 июля выступят Федор Конюхов, Самира Мустафаева, Дмитрий Сенников, Евгений Козубов и Сергей Миронов.В Москве 15 июля выступят Алиса Боха, Алексей Сухарев, Ксения Шипилова. О правильном питании расскажет Ирина Писарева, а Глеб Архангельский — об управлении своим временем. Блогер Карина Истомина поделится, как поддерживать ментальное здоровье, также зрителей ждет выступление официального психолога проекта "Пацанки" Любови Розенберг. Ночную и культурную жизнь городов в лектории вместе обсудят Дмитрий Маркин и Евгений Машков.Главными темами второго дня в московском лектории VK Fest станут творчество и производство контента. Среди спикеров — CEO ВКонтакте Марина Краснова, арт-директор ЦСО "Винзавод" Сабина Чагина, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, вице-президент по технологиям и разработке VK, CTO ВКонтакте Александр Тоболь, генеральный директор арт-кластера "Октава" Дмитрий Барсенков, современные художники Ян Посадский и Алексей Майоров.Увидеть лекции экспертов в Москве и Санкт-Петербурге смогут не только гости VK Fest — трансляции их выступлений будут доступны в сообществе Общества "Знание" ВКонтакте. VK Fest уже прошел во Владивостоке и Новосибирске.
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РИА Новости
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353
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вконтакте, vk fest
ВКонтакте, VK Fest

VK Fest объявил хедлайнеров Знание.Лекторий

© Фото из личного архиваФедор Конюхов
Федор Конюхов
© Фото из личного архива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июня — РИА Новости. В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге гостей VK Fest ждет насыщенная программа Знание.Лекторий, организованная совместно с Российским обществом "Знание". Хедлайнерами станут знаменитые актеры, художники, путешественники, ученые, спортсмены, юмористы, журналисты и многие другие.
Зрители VK Fest смогут посетить лекции о кинематографе, образовании, медицине, изобразительном искусстве, спорте и многом другом с участием спикеров.
Хедлайнерами Знание.Лекторий в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля станут Дмитрий Харатьян, Сергей Минаев, Snailkick, Дмитрий Смит, Борис Смолкин, Виктор Минков, Андрей Мостовой и Денис Казанский. О стендапе как новом русском рок-н-ролле расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов.
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Во второй день работы лектория в Санкт-Петербурге модератором встречи будет Ирина Тиусонина, о красоте расскажут Анатоль Вовк и Оля RedAutumn. Артем Мороз поговорит с модератором встречи Евгением Вяхиревым про жизнь, любовь и их отражение в цифровом искусстве. В финале дня Евгений Чебатков и Расул Чабдаров представят стендап-проект "История на ночь: мемы русского интернета".
В Сириусе для гостей Знание.Лекторий на VK Fest 8 июля выступят Федор Конюхов, Самира Мустафаева, Дмитрий Сенников, Евгений Козубов и Сергей Миронов.
В Москве 15 июля выступят Алиса Боха, Алексей Сухарев, Ксения Шипилова. О правильном питании расскажет Ирина Писарева, а Глеб Архангельский — об управлении своим временем. Блогер Карина Истомина поделится, как поддерживать ментальное здоровье, также зрителей ждет выступление официального психолога проекта "Пацанки" Любови Розенберг. Ночную и культурную жизнь городов в лектории вместе обсудят Дмитрий Маркин и Евгений Машков.
Главными темами второго дня в московском лектории VK Fest станут творчество и производство контента. Среди спикеров — CEO ВКонтакте Марина Краснова, арт-директор ЦСО "Винзавод" Сабина Чагина, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, вице-президент по технологиям и разработке VK, CTO ВКонтакте Александр Тоболь, генеральный директор арт-кластера "Октава" Дмитрий Барсенков, современные художники Ян Посадский и Алексей Майоров.
Увидеть лекции экспертов в Москве и Санкт-Петербурге смогут не только гости VK Fest — трансляции их выступлений будут доступны в сообществе Общества "Знание" ВКонтакте.
VK Fest уже прошел во Владивостоке и Новосибирске.
 
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