https://ria.ru/20230627/vizy-1880613128.html

В постпредстве России обвинили США в нежелании решать проблему невыдачи виз

В постпредстве России обвинили США в нежелании решать проблему невыдачи виз - РИА Новости, 27.06.2023

В постпредстве России обвинили США в нежелании решать проблему невыдачи виз

США не желают решать проблему невыдачи виз российским дипломатам, направляющимся работать в постпредстве РФ при ООН, а также для участия в мероприятиях ООН –... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:52

2023-06-27T04:52

2023-06-27T05:08

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ООН, 27 июн – РИА Новости. США не желают решать проблему невыдачи виз российским дипломатам, направляющимся работать в постпредстве РФ при ООН, а также для участия в мероприятиях ООН – около 50 сотрудников сейчас ждут въездных виз, заявила на заседании комитета по сношениям со страной пребывания зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. По ее словам, США "удобно иметь возможность проецировать двустороннюю повестку на условия работы постпредств "неугодных" государств". Как указала зампостпреда, США не волнует, что это прямо запрещено положениями соглашения о стране пребывания штаб-квартиры ООН. "Они не прекратят нарушения в добровольном порядке. На этом фоне не вызывает никакого удивления то обстоятельство, что многолетние контакты по линии секретариата ООН с США по проблемам пострадавших делегаций не принесли абсолютно никакого результата", - сказала Заболоцкая. Как отметила зампостпреда, нарушения соглашения в отношении российского постпредства так и не были исправлены США в предписанные Генассамблеей ООН "разумные и ограничение сроки". "В настоящий момент в "листе ожидания" виз 36 сотрудников постпредства и 59 членов их семей. Из них у 57 человек имеющиеся визы уже просрочены, а 15 – ожидают решения вообще свыше года", - подчеркнула Заболоцкая. По ее словам, все эти люди не имеют возможности выехать не только в третьи страны, но и на Родину, в том числе по серьезным гуманитарным причинам. "К слову, их близкие родственники из России также не могут получить въездные визы, чтобы навестить своих родных в США. Американская сторона намеренно разделяет семьи", - указала она. "Деградирует и ситуация с новыми сотрудниками, назначенными на работу в постпредство: почти 50 ждут въездных виз в США. Более половины из них – дольше трех месяцев", - заявила Заболоцкая. Зампостпреда добавила, что так же остро стоит вопрос визовой дискриминации российских граждан, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН или уже работающих в нем. "Руководящие сотрудники Секретариата – О.Шаманов и А.Коваленко несколько лет не могут получить визу. Никаких подвижек по ним нет", - отметила она. Не решена проблема с невыдачей виз делегатам, направляемым на мероприятия по линии ООН, добавила зампостпреда.

https://ria.ru/20230627/verbovka-1880612485.html

https://ria.ru/20230627/arbitrazh-1880612670.html

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