https://ria.ru/20230627/vagner-1880756985.html

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в "Вагнер"

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в "Вагнер" - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в "Вагнер"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в ЧВК "Вагнер". РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:25

2023-06-27T17:25

2023-06-27T17:27

в мире

белоруссия

александр лукашенко

попытка вооруженного мятежа

чвк "вагнер"

евгений пригожин

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в ЧВК "Вагнер".Ранее во вторник Лукашенко подтвердил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии."Если кто-то и хотел служить в "Вагнере"… Там, кстати, есть один. Дима. Он мне назвал его. Один из руководителей "Вагнера". Наш, белорус, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые... Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову", - цитирует слова Лукашенко Sputnik."Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору "Вагнера". Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу", - добавил президент Белоруссии.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880744037.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер", евгений пригожин