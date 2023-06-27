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Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в "Вагнер" - РИА Новости, 27.06.2023
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17:25 27.06.2023 (обновлено: 17:27 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/vagner-1880756985.html
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в "Вагнер"
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в "Вагнер" - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в "Вагнер"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в ЧВК "Вагнер". РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:25
2023-06-27T17:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
чвк "вагнер"
евгений пригожин
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в ЧВК "Вагнер".Ранее во вторник Лукашенко подтвердил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии."Если кто-то и хотел служить в "Вагнере"… Там, кстати, есть один. Дима. Он мне назвал его. Один из руководителей "Вагнера". Наш, белорус, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые... Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову", - цитирует слова Лукашенко Sputnik."Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору "Вагнера". Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу", - добавил президент Белоруссии.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880744037.html
https://ria.ru/20230627/vagner-1880721252.html
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, чвк "вагнер", евгений пригожин
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в "Вагнер"

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов, рекрутирующих добровольцев в "Вагнер"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в ЧВК "Вагнер".
Ранее во вторник Лукашенко подтвердил, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко рассказал, как вел диалог с Пригожиным
Вчера, 16:36
"Если кто-то и хотел служить в "Вагнере"… Там, кстати, есть один. Дима. Он мне назвал его. Один из руководителей "Вагнера". Наш, белорус, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые... Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову", - цитирует слова Лукашенко Sputnik.
"Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору "Вагнера". Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу", - добавил президент Белоруссии.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии
Вчера, 14:56
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина
Вчера, 11:36
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежаЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
 
 
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