https://ria.ru/20230627/uzel-1880688657.html
ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР
ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР - РИА Новости, 27.06.2023
ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР
Российские военные в ДНР уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:11
2023-06-27T13:11
2023-06-27T13:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_5337801d1ac2a2726d24dd97e8836ea7.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Также сообщается, что в районе населенного пункта Выемка в ДНР "поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ".
https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a9dcf0bc45dc8a39c8e99bc5c5f6e95f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Авдеевка
ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в ДНР