Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/uzel-1880688657.html
ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР
ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР - РИА Новости, 27.06.2023
ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР
Российские военные в ДНР уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:11
2023-06-27T13:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_5337801d1ac2a2726d24dd97e8836ea7.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Также сообщается, что в районе населенного пункта Выемка в ДНР "поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ".
https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a9dcf0bc45dc8a39c8e99bc5c5f6e95f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Авдеевка
ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Также сообщается, что в районе населенного пункта Выемка в ДНР "поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ".
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
"Россия сделала его еще сильнее". Кто сорвал военные планы Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала