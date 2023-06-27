https://ria.ru/20230627/uzel-1880688657.html

ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР

ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР - РИА Новости, 27.06.2023

ВС России уничтожили узел связи украинской механизированной бригады в ДНР

Российские военные в ДНР уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:11

2023-06-27T13:11

2023-06-27T13:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

авдеевка

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Также сообщается, что в районе населенного пункта Выемка в ДНР "поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ".

https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html

донецкая народная республика

авдеевка

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Влада Копылова

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Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, авдеевка