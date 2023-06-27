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Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома"

Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома" - РИА Новости, 27.06.2023

Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T20:46

2023-06-27T20:46

2023-06-27T20:51

украина

владимир зеленский

укроборонпром

в мире

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. "Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", — говорится в документе. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что кабинет министров республики утвердил в должности нового руководителя "Укроборонпрома" Германа Сметанина из-за провала ракетной программы бывшим главой Юрием Гусевым. Сметанин — руководитель харьковского завода имени Малышева. Как утверждает издание, Владимир Зеленский поставил ему три главные задачи: увеличить производство всего вооружения, очистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу ВПК.

https://ria.ru/20230622/posol-1879875345.html

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украина, владимир зеленский, укроборонпром, в мире