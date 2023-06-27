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Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома" - РИА Новости, 27.06.2023
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20:46 27.06.2023 (обновлено: 20:51 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/uvolnenie-1880791010.html
Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома"
Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома" - РИА Новости, 27.06.2023
Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:46
2023-06-27T20:51
украина
владимир зеленский
укроборонпром
в мире
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. "Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", — говорится в документе. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что кабинет министров республики утвердил в должности нового руководителя "Укроборонпрома" Германа Сметанина из-за провала ракетной программы бывшим главой Юрием Гусевым. Сметанин — руководитель харьковского завода имени Малышева. Как утверждает издание, Владимир Зеленский поставил ему три главные задачи: увеличить производство всего вооружения, очистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу ВПК.
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украина, владимир зеленский, укроборонпром, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Укроборонпром, В мире
Зеленский уволил генерального директора "Укроборонпрома"

Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.
«
"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", — говорится в документе.
Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что кабинет министров республики утвердил в должности нового руководителя "Укроборонпрома" Германа Сметанина из-за провала ракетной программы бывшим главой Юрием Гусевым. Сметанин — руководитель харьковского завода имени Малышева.
Как утверждает издание, Владимир Зеленский поставил ему три главные задачи: увеличить производство всего вооружения, очистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу ВПК.
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