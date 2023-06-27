https://ria.ru/20230627/ukraina-1880673700.html

ООН зафиксировала значительный рост нарушений прав людей на Украине

ООН зафиксировала значительный рост нарушений прав людей на Украине - РИА Новости, 27.06.2023

ООН зафиксировала значительный рост нарушений прав людей на Украине

Количество нарушений украинскими войсками прав людей на свободу и безопасность резко возросло с 24 февраля 2022 года, в том числе фиксировались произвольные... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:07

2023-06-27T12:07

2023-06-27T12:38

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ЖЕНЕВА, 27 июн - РИА Новости. Количество нарушений украинскими войсками прав людей на свободу и безопасность резко возросло с 24 февраля 2022 года, в том числе фиксировались произвольные задержания и насильственные исчезновения, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о задержании гражданских лиц на Украине."С 24 февраля 2022 года УВКПЧ задокументировало значительное увеличение числа нарушений права на свободу и личную неприкосновенность украинскими силовиками", - сказано в документе.Отмечается, что УВКПЧ задокументировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и 1 мальчик), "некоторые из которых также представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или вооруженными силами Украины".Кроме того, организация зафиксировала использование как минимум 29 неофициальных мест содержания под стражей, включая квартиры, санатории, подвалы заброшенных зданий, полицейские участки и административные помещения местных управлений Службы безопасности Украины (СБУ)."УВКПЧ задокументировало, что с февраля по март 2022 года сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности Украины арестовали несколько человек без ордера на арест по подозрению в принадлежности к вооруженным группам самопровозглашенных республик, полагаясь на исключения в соответствии с национальным законодательством, которые допускают арест с поличным человека, совершающего преступление. Эти аресты были произведены в связи с предполагаемыми действиями, имевшими место в период с 2014 по 2020 год, и поэтому, по-видимому, не отвечали насущной и текущей потребности в предотвращении или пресечении преступления, как того требуют вопиющие исключения, предусмотренные законодательством Украины", - уточняется в отчете.

https://ria.ru/20230408/dnr-1863922237.html

https://ria.ru/20230127/oon-1847748287.html

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украина, вооруженные силы украины, оон, в мире