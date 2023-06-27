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ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 27.06.2023 (обновлено: 17:49 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/udar-1880760626.html
ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области
ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2023
ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области, информация уточняется, сообщили оперативные службы. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:46
2023-06-27T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области, информация уточняется, сообщили оперативные службы."Ориентировочно в 17.00 город Приморск подвергся ракетному удару со стороны террористического киевского режима. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230627/donetsk-1880728440.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области, информация уточняется, сообщили оперативные службы.
«
"Ориентировочно в 17.00 город Приморск подвергся ракетному удару со стороны террористического киевского режима. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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