https://ria.ru/20230627/udar-1880760626.html
ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области
ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2023
ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области, информация уточняется, сообщили оперативные службы. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:46
2023-06-27T17:46
2023-06-27T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области, информация уточняется, сообщили оперативные службы."Ориентировочно в 17.00 город Приморск подвергся ракетному удару со стороны террористического киевского режима. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230627/donetsk-1880728440.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_72333de588c450dec3096abb9465d768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области