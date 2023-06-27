https://ria.ru/20230627/udar-1880760626.html

ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области

ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области - РИА Новости, 27.06.2023

ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области, информация уточняется, сообщили оперативные службы. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:46

2023-06-27T17:46

2023-06-27T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области, информация уточняется, сообщили оперативные службы."Ориентировочно в 17.00 город Приморск подвергся ракетному удару со стороны террористического киевского режима. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230627/donetsk-1880728440.html

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины