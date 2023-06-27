https://ria.ru/20230627/ubiystvo-1880783831.html

В Шахтах Ростовской области местного жителя подозревают в убийстве мужчины

В Шахтах Ростовской области местного жителя подозревают в убийстве мужчины - РИА Новости, 27.06.2023

В Шахтах Ростовской области местного жителя подозревают в убийстве мужчины

Правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области, который, по данным источника РИА Новости, убил мужчину, сделавшего ему замечание за... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:40

2023-06-27T19:40

2023-06-27T19:40

происшествия

шахты

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области, который, по данным источника РИА Новости, убил мужчину, сделавшего ему замечание за нецензурную брань. По информации СУ СК России по региону, инцидент произошел в понедельник возле многоквартирного дома на улице Делегатской в Шахтах. Во время конфликта "на почве личных неприязненных отношений" 29-летний подозреваемый несколько раз ударил мужчину ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся на своем автомобиле. "Предварительно, конфликт между мужчинами возник из-за того, что один из них сделал другому замечание за грубую брань", - сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах. По данным следствия, подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

https://ria.ru/20230623/ubiystvo-1879956593.html

шахты

ростовская область

россия

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происшествия, шахты, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, россия