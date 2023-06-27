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Минск определит алгоритм применения ТЯО при нападении, заявил Лукашенко
Минск определит алгоритм применения ТЯО при нападении, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023
Минск определит алгоритм применения ТЯО при нападении, заявил Лукашенко
Алгоритм применения тактического ядерного оружия в случае внешней агрессии выработают в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:30
2023-06-27T19:30
2023-06-27T20:29
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
россия
союзное государство
владимир путин
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Алгоритм применения тактического ядерного оружия в случае внешней агрессии выработают в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова привел Sputnik Беларусь."Основа его (алгоритма. — Прим. ред.) должна быть в том, что мы его (тактическое ядерное оружие) должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство", — пояснил глава государства.Выработать порядок действий при таком сценарии он поручил начальнику генштаба Вооруженных сил страны Виктору Гулевичу и председателю КГБ Ивану Тертелю.Лукашенко уточнил, что настаивал на размещении в Белоруссии российского ТЯО, "чтобы сюда никто не сунулся".Белорусский лидер добавил, что российское ядерное оружие появилось на территории республики не для того, чтобы хранить его на складах без перспективы применения в случае агрессии. В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879237619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия, союзное государство, владимир путин
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Россия, Союзное государство, Владимир Путин
Минск определит алгоритм применения ТЯО при нападении, заявил Лукашенко
Лукашенко: алгоритм применения ТЯО в случае внешней агрессии выработают в Белоруссии