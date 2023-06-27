https://ria.ru/20230627/tyao-1880782881.html

Минск определит алгоритм применения ТЯО при нападении, заявил Лукашенко

Минск определит алгоритм применения ТЯО при нападении, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2023

Минск определит алгоритм применения ТЯО при нападении, заявил Лукашенко

Алгоритм применения тактического ядерного оружия в случае внешней агрессии выработают в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:30

2023-06-27T19:30

2023-06-27T20:29

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

россия

союзное государство

владимир путин

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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Алгоритм применения тактического ядерного оружия в случае внешней агрессии выработают в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова привел Sputnik Беларусь."Основа его (алгоритма. — Прим. ред.) должна быть в том, что мы его (тактическое ядерное оружие) должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство", — пояснил глава государства.Выработать порядок действий при таком сценарии он поручил начальнику генштаба Вооруженных сил страны Виктору Гулевичу и председателю КГБ Ивану Тертелю.Лукашенко уточнил, что настаивал на размещении в Белоруссии российского ТЯО, "чтобы сюда никто не сунулся".Белорусский лидер добавил, что российское ядерное оружие появилось на территории республики не для того, чтобы хранить его на складах без перспективы применения в случае агрессии. В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879237619.html

https://ria.ru/20230623/oruzhie-1880067568.html

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минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия, союзное государство, владимир путин