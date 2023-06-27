https://ria.ru/20230627/turtsiya-1880607108.html
Турция осудила одобрение строительства Израилем домов на Западном берегу
Турция осудила одобрение строительства Израилем домов на Западном берегу - РИА Новости, 27.06.2023
Турция осудила одобрение строительства Израилем домов на Западном берегу
Турция осуждает одобрение израильским правительством планов по строительству 5,7 тысячи единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T01:54
2023-06-27T01:54
2023-06-27T01:54
турция
западный берег реки иордан
израиль
в мире
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СТАМБУЛ, 27 июн - РИА Новости. Турция осуждает одобрение израильским правительством планов по строительству 5,7 тысячи единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, сообщили РИА Новости в МИД Турции. "Осуждаем одобрение правительством Израиля строительства около 5700 новых единиц жилья на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Очевидно, что незаконные поселения, число единиц жилья в которых с начала года превысило 13 тысяч, установив новый рекорд, серьезно подрывают фундамент для урегулирования на основе принципа двух государств и перспективы прочного мира", - сообщил МИД. Анкара призвала Израиль немедленно прекратить возведение поселений, нарушающих права палестинцев.
https://ria.ru/20230605/stolknoveniya-1876136434.html
турция
западный берег реки иордан
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турция, западный берег реки иордан, израиль, в мире
Турция, Западный берег реки Иордан, Израиль, В мире
Турция осудила одобрение строительства Израилем домов на Западном берегу
МИД Турции осудил одобрение строительства новых израильских поселений на Западном берегу