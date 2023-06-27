https://ria.ru/20230627/torgovlya-1880618852.html

Торговля между Россией и КНР продолжает расширяться, сообщил Лавров

Торговля между Россией и КНР продолжает расширяться, сообщил Лавров - РИА Новости, 27.06.2023

Торговля между Россией и КНР продолжает расширяться, сообщил Лавров

Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество продолжает расширяться, несмотря на попытки некоторых стран помешать этому, заявил министр иностранных... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:06

2023-06-27T07:06

2023-06-27T07:06

сергей лавров

оон

китай

россия

пекин

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество продолжает расширяться, несмотря на попытки некоторых стран помешать этому, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении на открытии Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. "Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая продолжает расширяться, несмотря на попытки отдельных государств этому помешать", - сказал он. По итогам 2022 года, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Говоря о состоянии российско-китайских отношений, Лавров процитировал известного китайского поэта Ли Бо (Ли Бая), сравнив их с лодкой, которая уверенно идет по реке, не обращая внимания на несмолкающие крики обезьян с обоих берегов. "Поступательное развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой остается одним из безусловных приоритетов отечественной дипломатии", - сказал Лавров. Он отметил, что российская сторона нацелена на наращивание взаимовыгодного сотрудничества с Китаем во всех сферах, готова к совместному приложению усилий на международной арене в интересах обеспечения всеобщей безопасности и устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях. "Россию и Китай сближает то, что наши страны относятся к достаточно небольшому кругу подлинно суверенных государств, проводящих самостоятельную, независимую внешнюю политику", - добавил министр. Лавров подчеркнул, что на международной арене Москва и Пекин последовательно выступают за решение всех проблем современности на прочной основе международного права. По его словам, сегодня Россия и Китай сталкиваются с сильным давлением со стороны "возглавляемого США коллективного Запада", одним из проявлений которого стали беспрецедентные нелегитимные финансовые и экономические санкции, принимаемые в обход Совбеза ООН. "Между тем Украина, тайваньский вопрос, права человека, и этот список можно продолжить, не причина, а лишь повод для антироссийских и антикитайских действий Вашингтона и подчиненных ему стран", - сказал он. Конференция проходит 26–27 июня в Пекине, организаторами являются Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН). Проводящаяся ежегодно с 2015 года попеременно в Москве и Пекине конференция является ведущим форумом российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных глобальных проблем и вопросов двустороннего сотрудничества России и Китая. В этом году, по словам организаторов, акцент будет сделан на общих вызовах, стоящих перед РФ и КНР в условиях обострения глобальной геополитической и геоэкономической конкуренции.

https://ria.ru/20230620/import-1879263322.html

https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html

китай

россия

пекин

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сергей лавров, оон, китай, россия, пекин