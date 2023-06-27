https://ria.ru/20230627/tigr-1880614994.html

В приамурском Хинганском заповеднике поселился новый тигр

В приамурском Хинганском заповеднике поселился новый тигр - РИА Новости, 27.06.2023

В приамурском Хинганском заповеднике поселился новый тигр

Новый тигр поселился на территории Хинганского заповедника в Приамурье, судя по следам и полоскам - это самка, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T05:55

2023-06-27T05:55

2023-06-27T05:55

амур (река)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Новый тигр поселился на территории Хинганского заповедника в Приамурье, судя по следам и полоскам - это самка, сообщает центр "Амурский тигр". Впервые следы хищника встречали во время зимних учетов животных в начале 2022 года, а также в мае. А в июне фотоловушка зафиксировала тигра в центре Хинганского лесничества, но разглядеть полоски на снимках было весьма затруднительно. Только в октябре на новых снимках их удалось разглядеть отчетливо, стало понятно, что это не самец Шустрый и не тигрица Елена. "Судя по внешнему виду и при условии, что найденные отпечатки в 9 сантиметров принадлежат той же особи, что и попалась на камеру, то это самка", - говорится в телеграмм-канале центра. Между тем сотрудники заповедника отметили, что с приходом на территорию новой тигрицы Елена перестала регистрироваться на своем участке, на котором обитала с самого своего выпуска в дикую природу в мае 2019 года. Она сместилась на юг - к реке Амур, где и держится по настоящее время.

https://ria.ru/20230525/tigryata-1873988556.html

амур (река)

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амур (река)