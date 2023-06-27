https://ria.ru/20230627/tigr-1880614994.html
В приамурском Хинганском заповеднике поселился новый тигр
В приамурском Хинганском заповеднике поселился новый тигр - РИА Новости, 27.06.2023
В приамурском Хинганском заповеднике поселился новый тигр
Новый тигр поселился на территории Хинганского заповедника в Приамурье, судя по следам и полоскам - это самка, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T05:55
2023-06-27T05:55
2023-06-27T05:55
амур (река)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Новый тигр поселился на территории Хинганского заповедника в Приамурье, судя по следам и полоскам - это самка, сообщает центр "Амурский тигр". Впервые следы хищника встречали во время зимних учетов животных в начале 2022 года, а также в мае. А в июне фотоловушка зафиксировала тигра в центре Хинганского лесничества, но разглядеть полоски на снимках было весьма затруднительно. Только в октябре на новых снимках их удалось разглядеть отчетливо, стало понятно, что это не самец Шустрый и не тигрица Елена. "Судя по внешнему виду и при условии, что найденные отпечатки в 9 сантиметров принадлежат той же особи, что и попалась на камеру, то это самка", - говорится в телеграмм-канале центра. Между тем сотрудники заповедника отметили, что с приходом на территорию новой тигрицы Елена перестала регистрироваться на своем участке, на котором обитала с самого своего выпуска в дикую природу в мае 2019 года. Она сместилась на юг - к реке Амур, где и держится по настоящее время.
https://ria.ru/20230525/tigryata-1873988556.html
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амур (река)
В приамурском Хинганском заповеднике поселился новый тигр
На территории Хинганского заповедника в Приамурье поселился новый тигр
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Новый тигр поселился на территории Хинганского заповедника в Приамурье, судя по следам и полоскам - это самка, сообщает центр "Амурский тигр".
Впервые следы хищника встречали во время зимних учетов животных в начале 2022 года, а также в мае. А в июне фотоловушка зафиксировала тигра в центре Хинганского лесничества, но разглядеть полоски на снимках было весьма затруднительно. Только в октябре на новых снимках их удалось разглядеть отчетливо, стало понятно, что это не самец Шустрый и не тигрица Елена.
"Судя по внешнему виду и при условии, что найденные отпечатки в 9 сантиметров принадлежат той же особи, что и попалась на камеру, то это самка", - говорится в телеграмм-канале центра.
Между тем сотрудники заповедника отметили, что с приходом на территорию новой тигрицы Елена перестала регистрироваться на своем участке, на котором обитала с самого своего выпуска в дикую природу в мае 2019 года. Она сместилась на юг - к реке Амур
, где и держится по настоящее время.
С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят