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Суд в Москве начал банкротство "Связного" - РИА Новости, 27.06.2023
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15:37 27.06.2023 (обновлено: 16:10 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/svyaznoy-1880731260.html
Суд в Москве начал банкротство "Связного"
Суд в Москве начал банкротство "Связного" - РИА Новости, 27.06.2023
Суд в Москве начал банкротство "Связного"
Арбитражный суд Москвы по заявлению крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной" о собственном банкротстве ввел в отношении компании начальную процедуру РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:37
2023-06-27T16:10
москва
связной
экономика
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной" о собственном банкротстве ввел в отношении компании начальную процедуру банкротства – наблюдение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать заявление… обоснованным… Ввести… процедуру наблюдения", - огласил резолютивную часть определения судья Вячеслав Фролов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 5 декабря. Временным управляющим утвержден Антон Сычев из союза арбитражных управляющих "Авангард".Как пояснил судья, обращение в суд мотивировано тем, что обязательства должника превышают его активы в несколько раз. Представитель должника сообщил о подаче заявления об обеспечительных мерах в виде ареста собственного имущества, но судья отметил, что оно не является предметом данного судебного заседания. Должник также сообщил, что решение о ликвидации не принималось.Суд в мае прекратил производство по первому заявлению о банкротстве ООО "Сеть Связной", поданному индивидуальным предпринимателем из Мордовии Петром Колотилиным. Кредитор, долг перед которым слегка превышал пороговые 300 тысяч рублей, отказался от своего заявления. "Связной" подал заявление о своем банкротстве 7 марта, оно было принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве, которое арбитражный суд Москвы за день до этого возбудил по заявлению Колотилина. После прекращения производства по требованию мордовского предпринимателя суд решил "перейти к рассмотрению вопроса об утверждении управляющего по процедуре случайной выборки".Согласно процессуальным правилам, если банкротство инициируется самим должником, кандидатуру саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих, из состава которой потом выбирается арбитражный управляющий для процедуры банкротства, выбирает суд методом случайной выборки – так называемой "рулетки", как именуют ее юристы. В этом деле суд предложил представить кандидатуры управляющих шести СРО."Связной" - технологический ритейлер, насчитывает более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России.
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москва, связной, экономика
Москва, Связной, Экономика
Суд в Москве начал банкротство "Связного"

Суд в Москве начал банкротство ритейлера "Связной" по его собственному заявлению

© Фото : СвязнойМагазин "Связной"
Магазин Связной - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Связной
Магазин "Связной". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной" о собственном банкротстве ввел в отношении компании начальную процедуру банкротства – наблюдение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать заявление… обоснованным… Ввести… процедуру наблюдения", - огласил резолютивную часть определения судья Вячеслав Фролов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 5 декабря. Временным управляющим утвержден Антон Сычев из союза арбитражных управляющих "Авангард".
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Как пояснил судья, обращение в суд мотивировано тем, что обязательства должника превышают его активы в несколько раз. Представитель должника сообщил о подаче заявления об обеспечительных мерах в виде ареста собственного имущества, но судья отметил, что оно не является предметом данного судебного заседания. Должник также сообщил, что решение о ликвидации не принималось.
Суд в мае прекратил производство по первому заявлению о банкротстве ООО "Сеть Связной", поданному индивидуальным предпринимателем из Мордовии Петром Колотилиным. Кредитор, долг перед которым слегка превышал пороговые 300 тысяч рублей, отказался от своего заявления. "Связной" подал заявление о своем банкротстве 7 марта, оно было принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве, которое арбитражный суд Москвы за день до этого возбудил по заявлению Колотилина. После прекращения производства по требованию мордовского предпринимателя суд решил "перейти к рассмотрению вопроса об утверждении управляющего по процедуре случайной выборки".
Согласно процессуальным правилам, если банкротство инициируется самим должником, кандидатуру саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих, из состава которой потом выбирается арбитражный управляющий для процедуры банкротства, выбирает суд методом случайной выборки – так называемой "рулетки", как именуют ее юристы. В этом деле суд предложил представить кандидатуры управляющих шести СРО.
"Связной" - технологический ритейлер, насчитывает более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России.
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