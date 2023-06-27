https://ria.ru/20230627/svo-1880710083.html

Рыбопромышленники Камчатки направили на СВО более 250 миллионов рублей

Рыбопромышленники Камчатки направили на СВО более 250 миллионов рублей - РИА Новости, 27.06.2023

Рыбопромышленники Камчатки направили на СВО более 250 миллионов рублей

Рыбопромышленные предприятия Камчатского края направили на поддержку бойцов специальной военной операции более 250 миллионов рублей в 2023 году, сообщил... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:26

2023-06-27T14:26

2023-06-27T14:26

надежные люди

владимир солодов

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Рыбопромышленные предприятия Камчатского края направили на поддержку бойцов специальной военной операции более 250 миллионов рублей в 2023 году, сообщил губернатор Владимир Солодов, выступая с ежегодным докладом перед законодательным собранием региона. "Хотелось отметить вклад камчатских рыбаков. Общая сумма, направленная ими на закупку имущества для бойцов, в 2022 году составила более 145 миллионов рублей, с начала 2023 года – 250 миллионов рублей. Были закуплены и переданы 18 624 единицы вещевого имущества", - заявил глава региона. В том числе на эти средства были приобретены: 621 единица оснащения для оружия (прицелы, тепловизоры, коллиматоры), 749 средств связи, более 230 генераторов и обогревателей, а также беспилотные летательные аппараты, бронежилеты, системы видеонаблюдения, автотехника и прочее. В настоящее время в крае продолжается формирование батальона "Камчатка", в состав которого вступают желающие нести контрактную службу в зоне СВО. Каждый боец оснащается современным обмундированием и бронезащитой. "С первого дня СВО мы занимаемся вопросами поддержки наших ребят и членов их семей. 1 июня 2023 года на Камчатке открыл свои двери филиал фонда "Защитники Отечества", созданный по поручению президента. Пятнадцать социальных координаторов, работающих в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, уже получают большое количество обращений и активно оказывают всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов", - сказал Солодов. Он добавил, что с осени представители фонда будут работать и в других муниципалитетах Камчатки. Для этого будет привлечено 35 координаторов.

https://ria.ru/20230626/seti-1880530115.html

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камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир солодов, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский