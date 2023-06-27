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Рыбопромышленники Камчатки направили на СВО более 250 миллионов рублей - РИА Новости, 27.06.2023
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Надежные люди
 
14:26 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/svo-1880710083.html
Рыбопромышленники Камчатки направили на СВО более 250 миллионов рублей
Рыбопромышленники Камчатки направили на СВО более 250 миллионов рублей - РИА Новости, 27.06.2023
Рыбопромышленники Камчатки направили на СВО более 250 миллионов рублей
Рыбопромышленные предприятия Камчатского края направили на поддержку бойцов специальной военной операции более 250 миллионов рублей в 2023 году, сообщил... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:26
2023-06-27T14:26
надежные люди
владимир солодов
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Рыбопромышленные предприятия Камчатского края направили на поддержку бойцов специальной военной операции более 250 миллионов рублей в 2023 году, сообщил губернатор Владимир Солодов, выступая с ежегодным докладом перед законодательным собранием региона. "Хотелось отметить вклад камчатских рыбаков. Общая сумма, направленная ими на закупку имущества для бойцов, в 2022 году составила более 145 миллионов рублей, с начала 2023 года – 250 миллионов рублей. Были закуплены и переданы 18 624 единицы вещевого имущества", - заявил глава региона. В том числе на эти средства были приобретены: 621 единица оснащения для оружия (прицелы, тепловизоры, коллиматоры), 749 средств связи, более 230 генераторов и обогревателей, а также беспилотные летательные аппараты, бронежилеты, системы видеонаблюдения, автотехника и прочее. В настоящее время в крае продолжается формирование батальона "Камчатка", в состав которого вступают желающие нести контрактную службу в зоне СВО. Каждый боец оснащается современным обмундированием и бронезащитой. "С первого дня СВО мы занимаемся вопросами поддержки наших ребят и членов их семей. 1 июня 2023 года на Камчатке открыл свои двери филиал фонда "Защитники Отечества", созданный по поручению президента. Пятнадцать социальных координаторов, работающих в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, уже получают большое количество обращений и активно оказывают всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов", - сказал Солодов. Он добавил, что с осени представители фонда будут работать и в других муниципалитетах Камчатки. Для этого будет привлечено 35 координаторов.
https://ria.ru/20230626/seti-1880530115.html
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владимир солодов, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский
Надежные люди, Владимир Солодов, Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Рыбопромышленники Камчатки направили на СВО более 250 миллионов рублей

Рыбопромышленники Камчатки направили в зону СВО более 250 миллионов рублей в 2023 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Рыбопромышленные предприятия Камчатского края направили на поддержку бойцов специальной военной операции более 250 миллионов рублей в 2023 году, сообщил губернатор Владимир Солодов, выступая с ежегодным докладом перед законодательным собранием региона.
"Хотелось отметить вклад камчатских рыбаков. Общая сумма, направленная ими на закупку имущества для бойцов, в 2022 году составила более 145 миллионов рублей, с начала 2023 года – 250 миллионов рублей. Были закуплены и переданы 18 624 единицы вещевого имущества", - заявил глава региона.
В том числе на эти средства были приобретены: 621 единица оснащения для оружия (прицелы, тепловизоры, коллиматоры), 749 средств связи, более 230 генераторов и обогревателей, а также беспилотные летательные аппараты, бронежилеты, системы видеонаблюдения, автотехника и прочее. В настоящее время в крае продолжается формирование батальона "Камчатка", в состав которого вступают желающие нести контрактную службу в зоне СВО. Каждый боец оснащается современным обмундированием и бронезащитой.
"С первого дня СВО мы занимаемся вопросами поддержки наших ребят и членов их семей. 1 июня 2023 года на Камчатке открыл свои двери филиал фонда "Защитники Отечества", созданный по поручению президента. Пятнадцать социальных координаторов, работающих в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, уже получают большое количество обращений и активно оказывают всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов", - сказал Солодов.
Он добавил, что с осени представители фонда будут работать и в других муниципалитетах Камчатки. Для этого будет привлечено 35 координаторов.
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Надежные людиВладимир СолодовКамчаткаКамчатский крайПетропавловск-Камчатский
 
 
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