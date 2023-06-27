https://ria.ru/20230627/sud-1880777444.html

Адвокаты MGN: принц Гарри не заслуживает больше 500 фунтов компенсации

Адвокаты MGN: принц Гарри не заслуживает больше 500 фунтов компенсации - РИА Новости, 27.06.2023

Адвокаты MGN: принц Гарри не заслуживает больше 500 фунтов компенсации

Адвокат компании Mirror Group Newspapers (MGN), занимающейся выпуском газеты Mirror, заявил, что максимум, на что сын британского короля Карла III принц Гарри... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:56

2023-06-27T18:56

2023-06-27T19:05

лондон

карл iii

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Адвокат компании Mirror Group Newspapers (MGN), занимающейся выпуском газеты Mirror, заявил, что максимум, на что сын британского короля Карла III принц Гарри может рассчитывать в их судебном споре - 500 фунтов стерлингов в качестве компенсации, передает агентство Рейтер со ссылкой на судебные документы. "Герцогу Сассекскому стоит присудить максимум 500 фунтов, учитывая, что единственный предъявленный им счет, касался рассмотрения лишь одного отдельного случая", - приводит агентство слова адвоката MGN Эндрю Грина. Сторона защиты MGN отметила, что принц Гарри не смог привести никаких доказательств незаконного прослушивания его голосовой почты с целью получения личной информации. Адвокат принца Гарри ранее уточнил, что разбирательство по его делу касается незаконного сбора информации журналистами Mirror в период с 1995 по 2011 год. По утверждению герцога Сассекского, около 140 статей, опубликованных в период с 1996 по 2010 год, содержали информацию, полученную путем использования услуг частных детективов и взлома телефона. В коллективном иске, поданном в Высокий суд Лондона, несколько медийных персон, включая принца Гарри, обвиняют издателя в незаконном сборе информации. Представители MGN, которой принадлежат газеты Mirror, Sunday Mirror и People, заявляли, что жалобы были поданы слишком поздно, так как "MGN сейчас - часть совершенно другой компании". В мае принц Гарри рассказал на суде о "необычной активности", которую он обнаруживал в своем телефоне, с того момента, как тот у него появился: например, о "множестве пропущенных звонков, длившихся одну секунду".

https://ria.ru/20230627/razbiratelstva-1880767629.html

https://ria.ru/20230627/shtraf-1880707443.html

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лондон, карл iii