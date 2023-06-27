https://ria.ru/20230627/studenty-1880630693.html

Около 200 липецких студентов поступят в медвузы страны по целевому набору

Около 200 липецких студентов поступят в медвузы страны по целевому набору - РИА Новости, 27.06.2023

Около 200 липецких студентов поступят в медвузы страны по целевому набору

Места в ведущие медицинские вузы страны получат студенты из Липецкой области по целевому набору, 194 квоты выделены в девяти ведущих учебных заведениях, сообщил РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:38

2023-06-27T09:38

2023-06-27T09:38

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Места в ведущие медицинские вузы страны получат студенты из Липецкой области по целевому набору, 194 квоты выделены в девяти ведущих учебных заведениях, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, липецкие студенты смогут заключить договоры о целевом обучении по следующим специальностям: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело", "Фармация".Артамонов отметил, что в дополнение к квоте Минздрава в этом году пройдет первый губернаторский набор. Он позволит принять еще 80 человек и обучить их на педиатров и терапевтов."Кадровый вопрос в медицине – один из ключевых на сегодняшний момент. Мы планомерно его решаем, вводим меры поддержки для медиков, сотрудничаем с профильными вузами. Губернаторский набор, который мы запускаем в этом году, станет еще одним важным шагом на этом пути. Педиатры и терапевты очень востребованы в медучреждениях региона. Это специалисты, на которых ложится основная нагрузка. В таких кадрах мы заинтересованы в первую очередь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230616/pedagog-1878756179.html

https://ria.ru/20230614/studenty-1878168436.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, игорь артамонов