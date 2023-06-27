https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880734979.html

Генсеку НАТО продлят полномочия на год, пишут СМИ

Генсеку НАТО продлят полномочия на год, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2023

Генсеку НАТО продлят полномочия на год, пишут СМИ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, полномочия которого истекают в сентябре, вероятнее всего, останется еще на один год, сообщает во вторник издание Euractiv со... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:55

2023-06-27T15:55

2023-06-27T15:55

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вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, полномочия которого истекают в сентябре, вероятнее всего, останется еще на один год, сообщает во вторник издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в альянсе. "Как полагает Euractiv, его мандат, вероятно, будет продлен в среду, 28 июня", - говорится в сообщении. Причиной очередного продления полномочий Столтенберга, согласно источникам издания, стало отсутствие консенсуса по кандидатуре нового генсека и сложная ситуация на Украине, которой страны альянса оказывать беспрецедентную военную помощь. "Во время шторма менять капитана небезопасно", - цитирует издание неназванного дипломата. По словам других источников, продление полномочий Столтенберга позволит сосредоточиться на помощи Украине, а не занимать время согласованием новой кандидатуры на этот ключевой пост. В качестве причин они также называют "запоздавшее" начало контрнаступление Украины, которая не смогла добиться "перелома" в ситуации к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Сам Столтенберг на недавней совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса до осени этого года, других планов у него нет. Ранее он отмечал, что вопрос о назначении генерального секретаря НАТО находится исключительно в руках союзников по альянсу. Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Позже на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что резерв ВСУ не исчерпан. При этом, по его словам, РФ знает, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику, однако мобилизационный резерв безграничным не является. Он добавил, что, "похоже, западные страны готовы воевать до последнего украинца". Во вторник на встрече с летчиками в Кремле Путин отметил, что с начала так называемого контрнаступления Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин, только за последнюю неделю на ореховском направлении - 41 танк и 102 бронемашины.

https://ria.ru/20230524/nato-1873908745.html

https://ria.ru/20230619/stoltenberg-1879136868.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, олаф шольц