https://ria.ru/20230627/sputnik-1880727493.html

Второй спутник, разработанный в Кузбассе, выйдет на орбиту Земли

Второй спутник, разработанный в Кузбассе, выйдет на орбиту Земли - РИА Новости, 27.06.2023

Второй спутник, разработанный в Кузбассе, выйдет на орбиту Земли

Второй спутник, разработанный студентами и учеными Кузбасса, сегодня выйдет на орбиту Земли, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:21

2023-06-27T15:21

2023-06-27T15:21

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КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Второй спутник, разработанный студентами и учеными Кузбасса, сегодня выйдет на орбиту Земли, сообщает пресс-служба правительства региона. Запуск спутника "КузГТУ-1" состоялся 27 июня, в 14:34:49 по московскому времени с космодрома Восточный. "Масса спутника "КузГТУ-1" с полезной нагрузкой — 4 килограмма, размеры — 340x100x100 мм. По расчетам изобретателей, второй кузбасский наноспутник сможет работать на околоземной орбите от 6 месяцев до 3 лет. Позывной сигнал аппарата: RS47S", – говорится в сообщении. Уточняется, что внутри спутника имеется экспериментальная научная установка для определения влияния механических колебаний различного происхождения на конструкцию спутника. Разработкой занимались доцент кафедры электропривода и автоматизации института энергетики, кандидат технических наук Александр Григорьев и студентка института энергетики Олеся Ивашкина. "Оснащение второго кузбасского спутника на орбите Земли поможет ученым провести космический эксперимент и определить, какие динамические нагрузки испытывают орбитальные станции при воздействии на их корпус работающего оборудования, перемещений человека, ударов при стыковке и отстыковке. Полученные данные помогут рассчитать, какое влияние оказывают различные факторы на срок службы космических аппаратов в невесомости", — приводятся в сообщении слова ректора КузГТУ Алексея Яковлева. Кроме того, ученые смогут отработать некоторые задачи в рамках проекта по многоуровневому динамическому моделированию (МДМ), где "КузГТУ-1" станет своего рода упрощенной моделью для исследований колебаний в отсеках космических стаций, где есть своя конструкция и более сложные параметры. Первый в истории региона спутник "Кузбасс – 300" полетел в космос 9 августа 2022 года. Он отличался "начинкой" из праздничных медиафайлов, посвященных 300-летию Кузбасса, а его основная цель — экологический мониторинг территорий.

https://ria.ru/20230619/sirius-1879137329.html

https://ria.ru/20230616/kuzbass-1878717053.html

https://ria.ru/20230626/dinoterra-1880433818.html

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